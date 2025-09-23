विज्ञापन

कभी खुशी कभी गम की यंग करीना की 10 फोटो, एन्जॉय कर रहीं मदरहुड पीरियड, 7वीं देख बोलेंगे- अब पहचानना मुश्किल

मालविका राज ने फिल्म कभी खुशी कभी गम में यंग करीना का रोल प्ले किया था. अब वे 32 साल की हो गई हैं और एक बच्चे की मां भी.

नई दिल्ली:

Kabhi Khushi Kabhie Gham Child Actor: बॉलीवुड एक्ट्रेस मालविका राज बग्गा (Malvika Raaj Bagga) को हम साल 2001 में रिलीज हुई फिल्म कभी खुशी कभी गम से जानते हैं. अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, शाहरुख खान, काजोल, ऋतिक रोशन और करीना कपूर स्टारर फिल्म में मालविका ने करीना का यंग रोल किया था. इसके बाद वह लंबे अरसे तक फिल्मी पर्दे से गायब रहीं. आइए देखते हैं एक्ट्रेस की इन 10 खूबसूरत तस्वीरों को. हाल ही में मालविका मां बनी हैं और इन दिनों अपने मदरहुड पीरियड को एन्जॉय कर रही हैं.

मालविका राज बग्गा हाल ही में मां बनी हैं. बीती 23 अगस्त को एक्ट्रेस ने अपने पहले बच्चे को जन्म दिया था. एक्ट्रेस ने 29 नवंबर 2023 को फैमिली और खास रिश्तेदारों के बीच गोवा में डेस्टिनेशन वेडिंग की थी.
 

मालविका ने 10 साल तक रिलेशनशिप में रहने के बाद बिजनेसमैन प्रणव बग्गा से शादी की थी. मालविका और प्रणव ने पेरेंट्स बनने से पहले बेबी बंप के साथ कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की थी.
 

बर्थडे सेलिब्रेशन की तस्वीरों में मालविका ने अपनी न्यूबोर्न बेबी के कॉस्ट्यूम और टेडी बियर शेयर किए थे. सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस की बेबी शावर की भी खूबसूरत तस्वीरें देखने को मिलेंगी.
 

मालविका एक मॉडल और एक्ट्रेस हैं. साल 2017 में वह फिल्म जयदेव में भी दिखी थीं. वहीं, फिल्म डेनी डेनजोंग्पा के बेटे रिंजिंग की बॉलीवुड डेब्यू फिल्म स्क्वेयड में उन्हें देखा गया था.
 

मालविका के फिल्मी करियर में कैप्टन नवाब, शिकार और स्वाइप क्राइम जैसी फिल्में भी शामिल हैं. मालविका का फैमिली बैकग्राउंड फिल्मी रहा है, बावजूद इसके वह चुनिंदा फिल्मों में ही दिखी हैं.
 

मालविका पुराने जमाने के एक्टर जगदीश राज की पोती हैं. वह बॉबी राज की बेटी और एक्ट्रेस अनीता राज की भतीजी हैं. उनकी मां रीना राज एक फिल्म प्रोड्यूसर हैं और बहन सोनाक्षी राज एक कॉस्ट्यूम डिजाइनर.

एक्ट्रेस आज 32 साल की हैं और एक बच्चे की मां हैं. उन्होंने सिनेमा में कम काम किया है, लेकिन सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहती हैं. मालविका के इंस्टाग्राम अकाउंट पर उनके मेटरनिटी शूट की कई तस्वीरे हैं.

इसमें मालविका ने सोलो और अपने पति प्रणव बग्गा के साथ कई मेटरनिटी फोटोशूट शेयर किए हैं और एक्ट्रेस ने पहली बार मां बनने की गुडन्यूज भी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की थी.

इंस्टाग्राम पर मालविका के 9 लाख से ज्यादा फैंस हैं. बीती 18 सितंबर को मालविका ने अनपे 32वां जन्मदिन सेलिब्रेट किया था और इस सेलिब्रेशन की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की थी.

मालविका पहले अपनी हैप्पी मैरिड लाइफ को एन्जॉय कर रही थी और अब मौजूदा साल में पहली बार मां बनने के बाद उनकी फैमिली कंप्लीट हो गई और अब मदरहुड पीरियड का लुत्फ उठा रही हैं. 

