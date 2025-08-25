विज्ञापन

'कभी खुशी कभी गम' की पूजा बनी मां, करीना के बचपन के रोल से हुई थीं मशहूर

मालविका राज ने फिल्म कभी खुशी कभी गम में करीना कपूर के बचपन का रोल प्ले किया था.

करीना का बचपन का रोल कर मशहूर हुई इस एक्ट्रेस ने दी गुड न्यूज
नई दिल्ली:

'कभी खुशी कभी गम' में करीना कपूर के बचपन का रोल करने वाली एक्ट्रेस मालविका राज अब मां बन चुकी है. एक्ट्रेस के घर बेटी पैदा हुई है. मालविका ने यह गुडन्यूज पति प्रणव बग्गा संग अपने फैंस के साथ सोशल मीडिया पर शेयर की है. मालविका बीती 23 अगस्त को अपने पहले बच्चे की मां बनी हैं. मालविका ने 29 नवंबर 2023 को अपने करीबी रिश्तेदार और परिवार की मौजूदगी में बिजनेसमैन प्रणव बग्गा से गोवा में डेस्टिनेशन शादी रचाई थी. मालविका और प्रणव शादी से 10 साल पहले तक रिलेशनशिप में रहे थे.


मालविका का गुड न्यूज पोस्ट
मालविका ने अपने गुड न्यूज पोस्ट में गुब्बारों से भरा पिंक रंग का एक पोस्टर शेयर किया है. पोस्ट को शेयर कर कपल ने लिखा है, 'हमारे दिल से लेकर हमारी गोद तक, हमारी बेटी इस दुनिया में पधार चुकी है'. पोस्ट में बच्ची की डेट ऑफ बर्थ भी लिखी है. मालविका-प्रणव के इस गुड न्यूज पोस्ट पर उनके फैंस और सेलेब्स ने प्यार लुटाना भी शुरू कर दिया है और वे बधाइयां भी भेज रहे हैं. मालविका के गुड न्यूज पोस्ट पर 15 हजार से ज्यादा लाइक आ चुके हैं.
 

कपल को लगा बधाइयों को तांता
मालविका और प्रणव को पेरेंट्स बनने पर एक्ट्रेस प्रज्ञा जायसवाल, आयशा श्रॉफ, भाग्यश्री समेत कई सेलेब्स ने बधाइयां दी हैं. बता दें, मालविका ने बीते मई महीने में सोशल मीडिया पर आकर अपनी प्रेग्नेंसी का एलान किया था. एक्ट्रेस ने अपने पति प्रणव को गोद में लिए एक तस्वीर शेयर की थी, जिसमें एक्ट्रेस ने प्रेगनेंसी किट भी दिखाई थी. पोस्ट में मम्मी-पापा लिखा था और इसके कैप्शन में एक्ट्रेस ने लिखा था, तुम+मैं=3. वहीं, वहीं, आज 25 अगस्त को बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा ने भी अपने फैंस को बड़ी गुड न्यूज दी है.
 

कपल ने आज अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में अपनी प्रेग्नेंसी का ऐलान किया है. परिणीति और राघव ने अपनी शादी की दूसरी सालगिरह से पहले फैंस को खुशखबरी है. परिणीति और राघव ने 24 सितंबर 2023 को शादी के बंधन में बंधे थे.

(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
