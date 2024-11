इस एक्ट्रेस ने 2009 में ही कर दिया था ऐलान, कमला हैरिस बन सकती हैं अमेरिका की राष्ट्रपति

Kamala Harris: अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं. अमेरिका का अगला राष्ट्रपति कौन होगा? रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप या डेमोक्रेट कमला हैरिस? ये फैसला भी जल्द ही हो जाएगा. कमला हैरिस राष्ट्रपति पद की इस दौड़ में प्रबल दावेदार बनी हुई हैं और ट्रंप को कांटे की टक्कर दे रही है. इसी बीच बॉलीवुड एक्ट्रेस मल्लिका शेरावत का 2009 का एक पोस्ट वायरल हो रहा है. जिसमें उन्होंने कमला हैरिस के राष्ट्रपति बनने की भविष्यवाणी की थी. अब उनके इस पोस्ट पर भी लोग ढेर सारे कमेंट कर रहे हैं.

मल्लिका शेरावत ने 2009 में एक पोस्ट शेयर किया था. जिसमें उन्होंने लिखा था, एक महिला के साथ एक शानदार कार्यक्रम में मौज-मस्ती करते हुए, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वह (कमला हैरिस) अमेरिकी राष्ट्रपति बन सकती हैं. लड़कियों का कामयाबी मिलती रहे.' मल्लिका शेरावत के इस पोस्ट पर लोग ढेर सारे कमेंट कर रहे हैं. एक ने बहुत पहले कमेंट किया था कि 2009 में आपने उनमें ऐसा क्या देखा था कि कमला हैरिस अमेरिका की राष्ट्रपति बन सकती हैं? वहीं दूसरे ने लिखा- क्या भविष्यवाणी है. एक ने लिखा- असली एस्ट्रोलॉजर तो यहां है.

Having fun at a fancy event with a woman who they say could be US President, Kamala Harris. Chicks rule!