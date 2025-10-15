विज्ञापन

Video: साउथ की पॉपुलर एक्ट्रेस का साथ मॉल में बदतमीजी, अनजान शख्स ने की गलत तरीके से छूने की कोशिश

यह घटना तब हुई जब नव्या नायर अपनी फिल्म की टीम के साथ मॉल से बाहर निकल रही थीं. तभी भीड़ में मौजूद एक शख्स ने पीछे से आकर उन्हें गलत तरीके से छूने की कोशिश की.

Read Time: 2 mins
Share
Video: साउथ की पॉपुलर एक्ट्रेस का साथ मॉल में बदतमीजी, अनजान शख्स ने की गलत तरीके से छूने की कोशिश
एक्ट्रेस के साथ बद्तमीजी
Social Media
नई दिल्ली:

मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की जानी-मानी एक्ट्रेस नव्या नायर के साथ हाल ही में बदतमीजी हुई. 39 वर्षीय नव्या अपनी आने वाली फिल्म पथिरात्री के प्रमोशन के लिए कोझिकोड के एक शॉपिंग मॉल में पहुंची थीं. इस दौरान भीड़ में मौजूद एक शख्स ने उनके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसके बाद नव्या के फैन्स इस हरकत को लेकर परेशान हैं और उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता जता रहे हैं.

कब हुई बदतमीजी?

यह घटना तब हुई जब नव्या नायर अपनी फिल्म की टीम के साथ मॉल से बाहर निकल रही थीं. तभी भीड़ में मौजूद एक शख्स ने पीछे से आकर उन्हें गलत तरीके से छूने की कोशिश की. हालांकि उनकी फिल्म पथिरात्री में कोस्टार सौबिन शाहिर ने तुरंत इस हरकत को भांप लिया और उस व्यक्ति का हाथ पकड़कर उसे रोक दिया. वायरल वीडियो में नव्या और सौबिन दोनों उस शख्स को गुस्से भरी नजरों से देखते हुए दिखाई दे रहे हैं.

कौन हैं नव्या नायर?

केरल की रहने वाली नव्या नायर पिछले 25 साल से मलयालम सिनेमा में एक्टिव हैं. उन्होंने मलयालम के अलावा तमिल फिल्मों में भी काम किया है. नव्या ने अपने करियर की शुरुआत 2001 में फिल्म इष्टम से की थी. इसके बाद वह नंदनम, मजहथुल्लिकिलुक्कम, कुंजिकूनन, कल्याणरमन, वेल्लीथिरा, ग्रामोफोन, कन्ने मदनगुका और ओरुथी जैसी फिल्मों में नजर आईं.

केरल राज्य फिल्म पुरस्कार से सम्मानित

नव्या को उनकी शानदार एक्टिंग के लिए दो बार केरल राज्य फिल्म पुरस्कार में बेस्ट एक्ट्रेस का सम्मान मिल चुका है. उनकी आने वाली फिल्म पथिरात्री, रथीना के डायरेक्शन में बनी है, जिन्हें 2022 की ममूटी स्टारर फिल्म पुझु के लिए जाना जाता है. इस फिल्म में नव्या और सौबिन के साथ ऐन ऑगस्टीन, सनी वेन, अथमिया राजन, सबरीश वर्मा, हरिश्री अशोकन, अच्युथ कुमार, इंद्रान्स और थेजस जैसे कलाकार भी हैं. यह फिल्म 17 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Navya Nair News, Navya Nair Faces Harassment, Navya Nair Viral Video, Navya Nair Movies, Who Is Navya Nair
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com