मलाइका अरोड़ा अपनी गर्ल गैंग के साथ यूं एन्जॉय करती दिखीं वीकेंड, देखें वायरल Photos

दोस्तों संग वीकेंड एन्जॉय करती आईं नजर

ये फोटो अभिनेता संजय कपूर (Sanjay Kapoor) की पत्नी महीप कपूर (Maheep Kapoor) ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की हैं. इस गैंग ने वीकेंड पर पार्टी की थी, जिसमें कई सितारें मौजूद थे. इस पार्टी में मलाइका अरोड़ा के अलावा उनकी बहन अमृता अरोड़ा, महीप कपूर, सीमा खान, करण जौहर और मनीष मल्होत्रा भी शामिल थे. इन फोटो के साथ महीप कपूर ने कैप्शन में लिखा है '#SaturdayNight photo dump'. वहीं महीप की इन फोटो पर श्वेता बच्चन ने कमेंट कर लिखा है 'Oh, yes, it's Ladies' Night And the feeling's right Oh, yes, it's Ladies' Night Oh, what a night … Meeperz you're THE ladies night specialist IMHO x'.

मलाइका के स्पेशल सॉन्ग

बता दें, मलाइका अरोड़ा (Malaika Arora) ने अपने स्पेशल सॉन्ग से बॉलीवुड में खूब लोकप्रियता हासिल की है. उन्होंने 'छैंया छैंया', 'अनारकली' और 'मुन्नी बदनाम' जैसे सुपरहिट सॉन्ग दिए हैं. इसी के साथ उनके डांस वीडियो भी सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं. साथ ही मलाइका इंडिया गॉट टैलेंट और इंडियाज बेस्ट डांसर जैसे शो को जज कर चुकी हैं.