खुदकुशी या हादसा, मलाइका अरोड़ा के पिता की 7 वें फ्लोर से गिरकर कैसे हुई मौत

बॉलीवुड एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा के पिता अनिल अरोड़ा का बुधवार (11 सितंबर) को निधन हो गया. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने मुंबई के बांद्रा स्थित अपने घर में आत्महत्या कर ली. एएनआई के मुताबिक अरोड़ा ने छत से छलांग लगा दी. उनके घर के बाहर से आ रही तस्वीरों में मलाइका के एक्स पति, एक्टर-प्रोड्यूसर अरबाज खान और कुछ पुलिसकर्मी नजर आ रहे हैं. इस खबर ने अचानक पूरे परिवार को गहरा झटका दिया है. बताया जा रहा है कि मलाइका के पिता की मौत घर की छत से गिरने से हुई.

पुलिस मौके पर मौजूद है. अभी तक अनिल अरोड़ा की मौत की असल वजह का पता नहीं चल पाई है. इंटरनेट पर एक वीडियो सामने आया है जिसमें मलाइका के एक्स पति अरबाज खान उनके घर के बाहर बड़े परेशान से नजर आ रहे हैं. पहले वो बाहर खड़े लोगों से बात करते हैं फिर अंदर जाते नजर आते हैं. घर के बाहर एक एंबुलेंस खड़ी है और वहां मौजूद किसी भी शख्स को अभी इस बात का अंदाजा नहीं है कि मलाइका के पिता ने ऐसा फैसला क्यों लिया. परिवार की तरफ से कोई स्टेटमेंट जारी नहीं की गई है.

अनिल अरोड़ा के जाने के बाद अब उनके परिवार में पत्नी जॉयस पॉलीकार्प और बेटियां मलाइका अरोड़ा और अमृता अरोड़ा हैं. मलाइका की मां मलियाली क्रिश्चियन हैं. पूरे परिवार को कई मौकों पर साथ देखा जाता था. अब अचानक खुदकुशी की इस खबर ने सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर उनके पिता किस मानसिक हालत से गुजर रहे थे जो उन्होंने अपने लिए इस तरह का दर्दनाक फैसला लिया.

