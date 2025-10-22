विज्ञापन

मैथिली ठाकुर का नया छठ गीत, 'छठ की महिमा' में सुनें व्रत के मायने और खासियत

छठ का यह गीत मैथिली के सांस्कृतिक मूल्यों और परंपराओं के प्रति लगाव को दर्शाता है. मैथिली ने इस गीत को अपनी सांस्कृतिक जड़ों के प्रति समर्पण बताया और कहा कि यह उनके लिए बेहद खास है.

Read Time: 2 mins
Share
मैथिली ठाकुर का नया छठ गीत, 'छठ की महिमा' में सुनें व्रत के मायने और खासियत
छठ पर्व से पहले रिलीज हुआ स्पेशल गीत
Social Media
नई दिल्ली:

बिहार चुनाव में अलीनगर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की प्रत्याशी और प्रसिद्ध लोक गायिका मैथिली ठाकुर ने छठ महापर्व से पहले अपने प्रशंसकों को विशेष उपहार दिया है. उन्होंने मंगलवार को नया भक्ति गीत 'छठ की महिमा' रिलीज किया है. यह गाना छठ महापर्व की आध्यात्मिकता और सांस्कृतिक समृद्धि को दर्शाता है. इस गीत को मैथिली ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया, जिसके साथ उन्होंने अपने प्रशंसकों से इसे सुनने और अपनी राय देने की अपील की.

मैथिली ने पोस्ट में लिखा, "मैं बहुत खुश हूं कि इस बार छठ महापर्व पर आप सबके साथ साझा कर रही हूं अपना नया गीत 'ऊर्जा का वरदान - छठ की महिमा'. इस गीत में छठ की कहानियां, लोक कथाओं का संगीत और हमारी सांस्कृतिक परंपराओं की मिठास समाई है. यह गीत मेरे दिल के बहुत करीब है."

उन्होंने अपने प्रशंसकों से गीत को सनराइज मसाले के यूट्यूब चैनल पर सुनने का आग्रह किया. 'छठ की महिमा' गीत में मैथिली ने अपनी मधुर और मनमोहक आवाज से छठ पूजा की महत्ता को जीवंत किया है. गीत के बोल और संगीत दीपक ठाकुर ने तैयार किए, जबकि इसका प्रोडक्शन स्नेयर स्टूडियो ने किया है. गीत में छठ पूजा की पौराणिक कथाएं, भक्ति भाव और बिहार-झारखंड की लोक संस्कृति की झलक देखने को मिलती है.

यह गीत मैथिली के सांस्कृतिक मूल्यों और परंपराओं के प्रति लगाव को दर्शाता है. मैथिली ने इस गीत को अपनी सांस्कृतिक जड़ों के प्रति समर्पण बताया और कहा कि यह उनके लिए बेहद खास है. छठ पूजा, जो मुख्य रूप से बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मनाई जाती है, सूर्य देव और छठी मैया की उपासना का पर्व है. यह गीत इस पर्व की महिमा को गहराई से उजागर करता है. मैथिली के प्रयास को उनके प्रशंसक खूब सराह रहे हैं. सोशल मीडिया पर गीत को लेकर सकारात्मक प्रतिक्रियाएं आ रही हैं.
 

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Video, Sharing, Camera Phone, Video Phone, Free, Upload, Chhath Ki Mahima, Maithili Thakur, Maithili Thakur Songs, Maithili Thakur Chhath Song, Who Is Maithili Thakur, Maithili Thakur BJP
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com