विज्ञापन

पापा सुपरस्टार लेकिन बेटे को जेब खर्च के लिए देते थे 5 रुपये, 27 गाड़ियां होते हुए भी बस से सफर करता था ये स्टारकिड

ये स्टार किड फिल्म इंडस्ट्री के एक बेहतरीन एक्टर का बेटा है. लेकिन अपने पिता से अलग इनकी दिलचस्पी म्यूजिक में ज्यादा रही.

Read Time: 2 mins
Share
पापा सुपरस्टार लेकिन बेटे को जेब खर्च के लिए देते थे 5 रुपये, 27 गाड़ियां होते हुए भी बस से सफर करता था ये स्टारकिड
इस बच्चे को पहचाना आपने ?
नई दिल्ली:

अक्सर लोग सोचते हैं कि स्टार किड्स शानो-शौकत की जिंदगी जीते हैं और बिना सोचे-समझे पैसे खर्च करते हैं. लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता. एक मशहूर हस्ती के बेटे ने बताया कि उनके पिता के पास 27 कारें थीं, फिर भी उन्हें साधारण जीवन जीने की सीख दी गई और बस से सफर करना पड़ता था. हम बात कर रहे हैं लकी अली की, जिनके पिता मशहूर महमूद थे. उन्होंने अपने बेटे को हमेशा डिसिप्लेन्ड और जमीन से जुड़ा रखा.

द इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक इंटरव्यू में लकी अली ने बताया कि उनके माता-पिता का तलाक हो गया था. छोटी उम्र में ही महमूद ने उन्हें बोर्डिंग स्कूल भेज दिया था. छुट्टियों में ही लकी अपने पिता से मिल पाते थे, जब वे बातचीत करते, शूटिंग सेट पर जाते और अपनी मां के साथ भी वक्त बिताते. लकी ने बताया कि टीनएज में उनकी मां से नजदीकी बढ़ी, लेकिन उनके पिता हमेशा उनके लिए एक सख्त और इम्प्रेसिव शख्सियत रहे.

महमूद की सख्त परवरिश ने लकी के जीवन पर गहरा असर डाला. उन्होंने कहा, “21 साल की उम्र तक मैं कभी डेट पर नहीं गया. शाम 6 बजे तक घर लौटना जरूरी था.” उनके पिता के पास 27 कारें थीं, जिनमें एक शानदार कॉर्वेट भी शामिल थी लेकिन लकी को उन्हें छूने की भी इजाजत नहीं थी. 

लकी ने बताया, “पिताजी कहते थे, ‘अपने पैसे कमाओ, फिर कार खरीद लेना.'” महमूद उन्हें सुबह सिर्फ 5 रुपये देते थे और शाम को हर पैसे का हिसाब मांगते थे. लकी को बस से सफर करना पड़ता था. लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने जीवन में कुछ हासिल किया, महमूद ने उन्हें जिम्मेदारियां सौंपना शुरू कर दिया. इस परवरिश ने लकी अली को विनम्र और जमीन से जुड़ा बनाया, भले ही उनके पिता बेहद सफल थे.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Lucky Ali, Mahmood Son, Mahmood Actor, Lucky Ali Mahmood, Lucky Ali Trivia
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com