महिमा चौधरी की बेटी ने खूबसूरती के मामले में तोड़े सारे रिकार्ड, 18 साल में हुईं मां से लंबी, ताजा फोटो देखीं?

महिमा चौधरी अक्सर ही सोशल मीडिया पर अपनी बेटी आर्यना चौधरी की तस्वीरें और वीडियो शेयर करती रहती हैं. उन्हें देखकर हर कोई उनकी क्यूटनेस की तारीफ करता ही नजर आता है.

बहुत क्यूट हैं महिमा चौधरी की बेटी
बॉलीवुड में स्टार किड्स की चर्चा हमेशा ही रहती है. चाहे वह काजोल और अजय देवगन की बेटी निसा देवगन हों या रवीना टंडन की बेटी राशा थडानी, इन स्टार किड्स ने अपनी मौजूदगी से लोगों का ध्यान खींचा है. इनमें कुछ लोग तो बॉलीवुड के भविष्य को देखने लगे हैं. इसी कड़ी में एक और स्टार किड हैं जो आमतौर पर लाइमलाइट से दूर रहती हैं. हम बात कर रहे हैं महिमा चौधरी (Mahima Chaudhry) की बेटी आर्यना चौधरी (Aryana Chaudhry) की जो खूबसूरती और मासूमियत में अपनी मां से बिल्कुल मिलती-जुलती हैं. उनकी बड़ी-बड़ी खूबसूरत आंखें, मासूम चेहरा और प्यारी मुस्कान देखते ही लोगों का दिल जीत लेती है.

महिमा की बेटी यूं तो लाइम लाइट से दूर रहती हैं लेकिन एक्ट्रेस खुद बेटी की तस्वीरें और अलग अलग अचीवमेंट्स सोशल मीडिया पर शेयर करती रहती हैं. इसके चलते ये दोबारा सोशल मीडिया पर चर्चा में आ जाती हैं. महिमा के फैन्स भी आर्याना को देख उनकी तारीफ करते खुद को नहीं रोक पाते. कुछ लोग तो उनकी शक्ल ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन की बेटी आराध्या से भी मिलाते हैं. 

कुछ समय पहले आर्यना अपनी मां के साथ एक इवेंट में भी देखी गई थीं. इस दौरान एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि क्या वह भी अपनी मां की तरह फिल्मों में कदम रखना चाहेंगी. इसके जवाब में आर्यना ने कहा कि हां, वह भी एक्ट्रेस बनने की ख्वाहिश रखती हैं. उन्होंने अपनी मां के बारे में भी कहा कि उन्हें ऐसा लगता है कि वह एक सेलिब्रिटी के साथ रह रही हैं, जो उनकी मां भी हैं. आर्यना अपनी सादगी और नेचुरल लुक से लोगों का ध्यान खींच रही हैं. फैंस को उम्मीद है कि भविष्य में वह बॉलीवुड में कदम रखेंगी और अपनी मां की तरह सफलता हासिल करेंगी.

