महिमा चौधरी की बेटी की 10 फोटो, लगती हैं मोम की गुड़िया, आखिरी फोटो देख बोलेंगे- सबसे सुंदर स्टार किड

बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस महिमा चौधरी की बेटी आर्यना (Aryana) अपने लुक से हमेशा चर्चा में रहती हैं. बता दें, वह देखने में बिल्कुल 'गुड़िया जैसी' लगती हैं. यही नहीं उनके बालों के स्टाइल का भी हर कोई दीवाना है. वहीं आर्यना की खूबसूरती के कारण उनकी तुलना अमेरिकन एक्ट्रेस सेलेना गोमेज (Selena Gomez) और अमूल गर्ल से की जाती है. आर्यना अब खूबसूरती में अपनी मां से बिलकुल कम नहीं है और कुछ लोग तो उन्हें बॉलीवुड की सबसे सुंदर स्टार किड भी बुलाने लगे हैं. आइए आर्यना की कुछ खूबसूरत तस्वीरें देखते हैं.

महिमा चौधरी की बेटी, आर्यना (Ariana) का जन्म साल 2007 में मुंबई में हुआ था. वर्तमान में वह 18 साल की हैं. बता दें, उनके पिता का नाम बॉबी मुखर्जी हैं, जो एक एंत्रोतप्योनर है.

महिमा चौधरी की बेटी एरियाना हूबहू अपनी मां जैसी दिखती हैं. इस मां- बेटी की जोड़ी को कई इवेंट्स में साथ देखा गया है, जहां सबकी नजर एरियाना पर टिक जाती है.

महिमा चौधरी की बेटी फिल्म इंडस्ट्री में काम करेगी या नहीं, इसके बारे में उनकी मां ने आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा है, लेकिन फैंस को उनमें अपनी मां के नक्शेकदम पर चलकर बॉलीवुड में कदम रखने की क्षमता दिखाई देती है.

जब आर्यना किसी प्रोग्राम या इवेंट्स में अपनी मां के साथ होती हैं, तभी उनकी तस्वीरें और वीडियो वायरल जाती है. बता दें, पिछले कई इवेंट्स में उन्होंने मीडिया का काफी ध्यान खींचा है.

अन्य मशहूर हस्तियों के तरह बच्चों की तरह, एरियाना भी एक "स्टार किड" है, लेकिन अब तक उन्हें किसी भी बात को लेकर ट्रोल नहीं किया गया है.

महिमा चौधरी अपने पति से साल 2013 में अलग हो गई थी, जिसके बाद उन्होंने अपनी बेटी की परवरिश अकेले की. जब आर्यना ग्रेजुएट हुई थी, तब महिला ने लिखा था, "तुम्हें ग्रेजुएट होते देखकर मुझे गर्व होता है. बधाई हो, मेरी प्यारी बेटी"

महिमा चौधरी की बेटी मॉर्डन होने के साथ- साथ काफी संस्कारी भी है. हाल ही में उन्होंने एक इवेंट में एक्टर राज बब्बर के पैर छूकर सम्मान जताया था, जिसके कारण उन्हें खूब प्रशंसा मिली.

मीडिया इवेंट्स में महिला चौधरी की बेटी हमेशा कॉन्फिडेंस के साथ दिखाई देती है. उन्हें देखने से साफ लगता है कि अगर वह फिल्म इंडस्ट्री में आती है, तो एक अच्छी एक्ट्रेस बन सकती है.

महिमा चौधरी की बेटी आर्यना का ड्रेसिंग सेंस भी लोगों को खूब पसंद आता है. खासकर लड़कियां उन्हें खूब फॉलो करती हैं. अपनी मां की तरह ही वह खूबसूरत और मासूम दिखती हैं.



