विजयदशमी पर रत्नाकर कुमार की भोजपुरी फिल्म 'कंगन माई के' का फर्स्ट लुक ऑउट, दमदार अवतार में दिखीं माही श्रीवास्तव 

विजयदशमी एवं दशहरा के पावन पर्व पर जाने-माने फिल्म निर्माता रत्नाकर कुमार और निर्देशक पराग पाटिल तथा नामचीन अभिनेत्री माही श्रीवास्तव की भोजपुरी फिल्म 'कंगन माई के' का फर्स्ट लुक सोशल मीडिया में जारी किया गया है. वर्ल्डवाइड रिकॉर्ड्स लिमिटेड बैनर के तले निर्मित की गई भोजपुरी फिल्म 'कंगन माई के' के फर्स्ट लुक के पोस्टर में एक्ट्रेस माही श्रीवास्तव बदन पर लाल साड़ी, गले में सोने का हार, बालों से लगी नाक में नथिया पहने अलग अवतार में दिख रही हैं. उनके सामने काली माता की रौद्र रूप में ब्लैक एंड व्हाइट रंग की विशाल प्रतिमा दिख रही है. बैक ग्राउंड में हाथ जोड़े भक्त गण दिख रहे हैं. फिल्म 'कंगन माई के' का फर्स्ट लुक बहुत ही अट्रैक्टिव बनाया गया है.

बता दें कि जाने-माने फिल्म निर्माता रत्नाकर कुमार कृत भोजपुरी फिल्म 'माई के कंगन' पारिवारिक और सामाजिक फ़िल्म है. निर्देशक पराग पाटिल निर्देशित यह फ़िल्म अपनी सशक्त कहानी और भावनात्मक अपील के लिए जानी जाएगी. इस फिल्म से एक बार फिर माही श्रीवास्तव अपने अभिनय का एक अलग छाप छोड़ने वाली हैं. सुपरहिट फिल्म जया के बाद माही का एक और अलग तेवर इस फिल्म में देखने को मिलेगा. इस फिल्म को लेकर के माही श्रीवास्तव काफी एक्साइटेड हैं.

गौरतलब है कि फ़िल्म निर्माता रत्नाकर कुमार ने इस फ़िल्म के माध्यम से एक साफ़-सुथरी और पारिवारिक मनोरंजक फ़िल्म बनाने पर जोर दिया है, जिसे परिवार के सभी सदस्य एक साथ बैठकर देख सकें. उन्होंने अच्छी कहानी और मजबूत पटकथा पर अधिक ध्यान दिया है. यह फ़िल्म मां और बेटी के भावनात्मक रिश्ते पर आधारित है. इस फिल्म में न केवल फैमिली ड्रामा है, बल्कि इमोशन भी है. यह फ़िल्म भोजपुरी सिनेमा में बदलते ट्रेंड्स का एक उदाहरण साबित होगी.

रत्नाकर कुमार एवं जितेन्द्र गुलाटी प्रस्तुत वर्ल्डवाइड रिकॉर्ड्स लिमिटेड बैनर के तले भव्य पैमाने पर बनाई जा रही इस फ़िल्म के निर्माता रत्नाकर कुमार हैं. सह-निर्मात्री निवेदिता कुमार हैं. निर्देशक पराग पाटिल हैं. कार्यकारी निर्माता कुलदीप श्रीवास्तव, लेखक अरबिन्द तिवारी, डीओपी आर आर प्रिंस हैं। मुख्य कलाकार माही श्रीवास्तव, अवधेश मिश्रा, विनीत विशाल, अनीता रावत, पुष्पेंद्र कुमार, सोनी राज, आईसी मौर्य, पूजा दूबे, स्वीटी ओझा, श्वेता पांडेय, रितिक दास हैं. सिंगर इंदू सोनाली, प्रियंका सिंह, आलोक कुमार, सुगम सिंह हैं. गीतकार प्यारेलाल यादव, अमरेश भट्ट, ओम झा, राजेश पांडे, संगीतकार ओम झा हैं.

एक्शन मास्टर हीरालाल यादव, कोरियोग्राफर कानू मुखर्जी, आर्ट डायरेक्टर मिलिंद सिंह, एडीटर अभिनव मिश्रा, स्टिल फोटोग्राफर राम किशन, कॉस्टयूम डिजाइनर नानू फैशन डिजाइनर हैं. डीआई इंदरदेव यादव, बैक ग्राउंड म्यूजिक राजा, वी.एफ.एक्स ओमप्रकाश यादव, पोस्ट प्रोडक्शन आई फोकस (दिनेश-विजय) ने किया है. पीआरओ रंजन सिन्हा, ब्रजेश मेहर, रामचन्द्र यादव हैं. इस फिल्म का राइट वर्ल्डवाइड रिकॉर्ड्स है.