40 करोड़ रुपये में इस फिल्म ने कमाए 326 करोड़, अब सिनेमाघरों मे पूरे किए 50 दिन

होम्बले फिल्म्स की भव्य सिनेमाई फिल्म 'महावतार नरसिम्हा' ने आज सिनेमाघरों में सफलतापूर्वक 50 दिन पूरे करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर ली है. दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देने वाली यह फिल्म अब पूरे भारत में 240 से ज्यादा सिनेमाघरों में प्रदर्शित हो रही है. यह वाकई दुर्लभ घटना है कि कोई फिल्म 50 दिनों तक सिनेमाघरों में अपनी दमदार उपस्थिति बनाए रखे और लोग उसे देख रहे हों. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर पहले ही 326 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है, जिससे हाल के समय की सबसे बड़ी पौराणिक फिल्मों में से एक के रूप में इसकी जगह और भी पक्की हो गई है. हालांकि महावतार नरसिम्हा का बजट 40 करोड़ रुपये रहा है.

अश्विन कुमार निर्देशित, इस फिल्म में अत्याधुनिक दृश्य पेश किए गए हैं. महावतार नरसिम्हा, भगवान विष्णु के एक शक्तिशाली अवतार, भगवान नरसिंह की पौराणिक कथा को जीवंत करती है. अपनी शानदार कहानी और सिनेमाई अनुभव के कारण, यह फिल्म दर्शकों को बेहद पसंद आई है. भारतीय फिल्म बाजार में कड़ी प्रतिस्पर्धा के बावजूद, महावतार नरसिम्हा ने बार-बार दर्शकों की संख्या और मौखिक अनुशंसाओं के साथ दर्शकों को बांधे रखने में कामयाबी हासिल की है. फिल्म की सफलता की कहानी ने साबित कर दिया है कि अच्छी विषय-वस्तु, मजबूत निर्माण मूल्यों के साथ, पारंपरिक बॉक्स-ऑफिस मानकों को पार कर सकती है, जिससे यह बड़े पर्दे पर देखने लायक फिल्म बन जाती है.

फिल्म का प्रभावशाली प्रदर्शन भारतीय फिल्म उद्योग में एक पावरहाउस के रूप में होम्बले फिल्म्स की बढ़ती प्रतिष्ठा को भी दर्शाता है, जो विविध दर्शकों के लिए उच्च-गुणवत्ता वाली सामग्री बनाने की अपनी क्षमता के लिए जाना जाता है. होम्बले फिल्म्स और क्लीम प्रोडक्शंस ने इस महत्वाकांक्षी एनिमेटेड फ्रैंचाइजी की लिस्ट का आधिकारिक तौर पर अनावरण भी कर दिया है, जो एक दशक से अधिक समय तक चलेगी और भगवान विष्णु के दस दिव्य अवतारों का वर्णन करेगी: महावतार नरसिंह (2025), महावतार परशुराम (2027), महावतार रघुनंदन (2029), महावतार द्वारकाधीश (2031), महावतार गोकुलानंद (2033), महावतार कल्कि भाग 1 (2035), और महावतार कल्कि भाग 2 (2037).

महावतार नरसिम्हा का निर्देशन अश्विन कुमार ने किया है और शिल्पा धवन, कुशाल देसाई और चैतन्य देसाई ने क्लीम प्रोडक्शंस के बैनर तले इसका निर्माण किया है, जिसे होम्बले फिल्म्स द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जो अपनी आकर्षक सामग्री के लिए जाना जाता है. महावतार नरसिम्हा को 25 जुलाई 2025 को थ्रीडी और 5 भारतीय भाषाओं में रिलीज़ किया गया.