EXCLUSIVE: महावतार नरसिम्हा को बनाने के लिए डायरेक्टर को गिरवी रखना पड़ा घर, अब कमाए 100 करोड़

महावतार नरसिम्हा सबसे ज्यादा कमाई करने वाली पहली एनिमेटेड भारतीय फिल्म बन गई है, जिसने केवल 15 करोड़ के बजट में 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है. फिल्म ने सैयारा के शोर में ऐसी दहाड़ लगाई कि दर्शकों के दिलों पर छा गई. वहीं स्लो ओपनिंग के बाद अब हर दिन फिल्म करोड़ों का कलेक्शन अपने नाम कर रही है. इसी को लेकर जब महावतार नरसिम्हा के डायरेक्टर अश्विन कुमार से NDTV INDIA ने खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने खुलासा किया कि अपनी डेब्यू फिल्म बनाने के लिए उन्होंने घर तक गिरवीं रख दिया था.
जब उनसे पूछा गया कि महावतार नरसिम्हा बनाते समय आपको सबसे बड़ी परेशान या किस चीज के लिए संघर्ष करना पड़ा तो डायरेक्टर अश्विन कुमार ने कहा प्रोड्यूसर है शिल्पा, जो मेरी पत्नी भी हैं. उन्होंने पूरा घर का चलाया और साथ में प्रोडक्शन भी देखा. यह एक प्रकार से एक बहुत बड़ा मानसिक सपोर्ट है. ताकि मैं वो सब कर सकूं जो आप देख पा रहे हैं. द फाइनेंसियल सपोर्ट की बात करें तो पेरेंट्स ने अपनी सारी जमा पूंजी मेरे ससुराल वालों की सारी जमा पूंजी हमारी पर्सनल, सारी जमा पूंजी हमने अपने घर को भी लीज पर रख के इस फिल्म पे लगाया. क्यों? क्योंकि हमारे लिए ये भगवान की सेवा और ये मैसेज लोगों तक जन तक पहुंचाना बहुत ही आवश्यक था. क्योंकि इसी के लिए हम हैं. यही हमारा पुरुषार्थ है और हमें समझना होगा कि यही हमारा जीवन है. हमको आज जीवन काल में यही करना है. उनकी भी अपनी तपस्या है. कुर्बानी है. क्योंकि 5 साल किसी चीज को आप सपोर्ट करते रहे हैं.
गौरतलब है कि महावतार नरसिम्हा एक एनिमेटेड फिल्म है, जिसने वर्ल्डवाइड 141 करोड़ की वर्ल्डवाइड कमाई हासिल कर ली है. जबकि भारत में फिल्म का आंकड़ा 117.68 करोड़ तक पहुंच गया है. वहीं इंडिया ग्रॉस 135.4 करोड़ का हो गया है. इसके चलते यह फिल्म प्रॉफिट के मामले में ब्लॉकबस्टर साबित हुई है.
