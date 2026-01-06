विज्ञापन

Oscar 2026 के थोड़ा और नजदीक पहुंची ईशान खट्टर की होमबाउंड, इस बार लहरा देंगे भारत का झंडा?

नीरज घेवन के डायरेक्शन में बनी होमबाउंड धीरे-धीरे ऑस्कर की तरफ खिसक रही है. अब इस फिल्म ने एक और पड़ाव पार कर लिया है.

ऑस्कर के करीब खिसक रही होमबाउंड!
नई दिल्ली:

नीरज घेवन के डायरेक्शन में बनी ‘होमबाउंड' को 98वें अकादमी अवॉर्ड्स (ऑस्कर 2026) में बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी में शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है. यह भारतीय सिनेमा के लिए एक बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि फिल्म अब नॉमिनेशन की दौड़ में एक कदम और करीब पहुंच गई है. एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज ने यह अनाउंसमेंट की जिसमें कुल 86 देशों/क्षेत्रों से भेजी गई फिल्मों में से 15 चुनिंदा फिल्मों को जगह मिली है. ‘होमबाउंड' इन 15 में शामिल होकर इंटरनेशनल लेवल पर भारत को रीप्रेजेंट  कर रही है.

ऑस्कर 2026 के लिए शॉर्टलिस्ट में शामिल बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्में कौन सी हैं?

•  अर्जेंटीना: बेलेन (Belén)
•  ब्राजील: द सीक्रेट एजेंट
•  फ्रांस: इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट
•  जर्मनी: साउंड ऑफ फॉलिंग
•  इराक: द प्रेसिडेंट्स केक
•  जापान: कोकुहो
•  जॉर्डन: ऑल दैट्स लेफ्ट ऑफ यू
•  नॉर्वे: सेंटिमेंटल वैल्यू
•  फिलिस्तीन: पलेस्टाइन 36
•  दक्षिण कोरिया: नो अदर चॉइस
•  स्पेन: सिरात
•  स्विट्जरलैंड: लेट शिफ्ट
•  ताइवान: लेफ्ट-हैंडेड गर्ल
•  ट्यूनीशिया: द वॉइस ऑफ हिंद राजब

होमबाउंड की बात करें तो ईशान खट्टर, विशाल जेठवा और जाह्नवी कपूर लीड रोल में हैं. यह करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शंस के बैनर तले आई है. फिल्म ने पहले ही कान्स फिल्म फेस्टिवल और टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में तारीफें बटोरी थीं और सितंबर 2025 में भारत में रिलीज हुई थी.

शॉर्टलिस्ट में शामिल होना नॉमिनेशन की गारंटी नहीं देता, लेकिन इससे फिल्म की वर्ल्डवाइड पहचान बढ़ती है. इससे इंटरनेशनल डिस्ट्रिब्यूशन, ज्यादा फेस्टिवल स्क्रीनिंग और चर्चा भी शुरू होती है. अकादमी सदस्य अब इन 15 फिल्मों को देखकर वोटिंग के जरिए फाइनल 5 नॉमिनेटेड फिल्में चुनेंगे. यह भारतीय सिनेमा के लिए गर्व का पल है, जहां ‘होमबाउंड' अपनी मजबूत कहानी और इंटरनेशनल अपील से दुनिया भर में ध्यान खींच कर रही है. पूरी टीम के लिए यह सफर बेहद यादगार साबित हो रहा है!

