विज्ञापन

स्माइल, आंखें, अंदाज पूरा माधुरी दीक्षित, भारत में मिली बॉलीवुड की दूसरी 'मोहिनी', हमशक्ल देख फैंस बोले- इतनी खूबसूरत... 

माधुरी दीक्षित की एक हमशक्ल का वीडियो इस समय तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस लड़की को देखने के बाद लोग उसे बॉलीवुड की दूसरी 'मोहिनी' बुला रहे हैं. कई लोग तो इसे माधुरी 2.0 भी कह रहे.

Read Time: 2 mins
Share
स्माइल, आंखें, अंदाज पूरा माधुरी दीक्षित, भारत में मिली बॉलीवुड की दूसरी 'मोहिनी', हमशक्ल देख फैंस बोले- इतनी खूबसूरत... 
माधुरी दीक्षित की हमशक्ल का वीडियो वायरल
नई दिल्ली:

माधुरी दीक्षित की आज भी जबरदस्त फैन फॉलोइंग है. माधुरी की हर एक अदा पर आज भी करोड़ों लोग जान देते हैं. डांस के मामले में माधुरी दीक्षित का कोई जवाब नहीं है. माधुरी दीक्षित की एक हमशक्ल या डॉपलगैंगर का वीडियो इस समय तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. सोशल मीडिया पर मधु के नाम से फेमस इस लड़की को लोग माधुरी दीक्षित की हमशक्ल बताते हैं. इस समय जो वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें माधुरी की हमशक्ल कहलाने वाली मधु उनके जैस एक्सप्रेशन देती नजर आ रही हैं. 

वीडियो में नजर आ रही महिला बिलकुल माधुरी दीक्षित की तरह लग रही है. वीडियो में वह माधुरी के पॉपुलर गाने 'हमको आजकल है इंतजार' पर किलर एक्सप्रेशन दे रही है. इसमें वह बिलकुल माधुरी की तरह दिख रही है. साइड से मधु को देखने के बाद एक बार को आपके भी होश उड़ जाएंगे. हूबहू माधुरी की तरह दिखने वाली मधु उनकी बहुत बड़ी फैन हैं. मधु का इंस्टाग्राम अकाउंट उनके वीडियोज से भरा हुआ है.

मधु शर्मा के इस वीडियो पर कमेंट करते हुए लोग उनकी खूब तारीफ भी कर रहे हैं. एक यूजर ने वीडियो पर कमेंट करते हुए लिखा है, "आप एकदम माधुरी दिखती हो". तो वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा है, "सेम टू सेम माधुरी दीक्षित". एक और यूजर लिखते हैं, "श्री रीम नेने पहचानें तो मानें". इस तरह से माधुरी की इस हमशक्ल के वीडियो पर लोग जमकर कमेंट कर रहे हैं.


 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Madhuri Dixit, Madhuri Dixit Doppelganger, Madhuri Dixit Doppelganger Video, Madhuri Dixit Lookalike
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com