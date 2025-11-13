विज्ञापन

डांस ही नहीं शक्ल सूरत में भी हूबहू माधुरी दीक्षित है मधु, 'तम्मा तम्मा' पर किया ऐसा डांस ओरिजिनल भी फेल

माधुरी दीक्षित की इस हूबहू हमशक्ल के वीडियो सोशल मीडिया पर खूब देख जाते हैं. उन्होंने जब माधुरी दीक्षित के तम्मा तम्मा गाने पर डांस किया तो फैन्स ने कुछ ये सलाह दे डाली.

Madhuri Dixit look alike: माधुरी दीक्षित ने किया तम्मा तम्मा पर डांस

मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूं- किसी दौर में बॉलीवुड में इस नाम से एक हिंदी फिल्म भी बन चुकी है. वैसे तो ये फिल्म का टाइटल पर हकीकत में देखें तो ऐसी बहुत सी लड़कियां थीं जो कभी सिर्फ माधुरी दीक्षित ही बनना चाहती थीं. माधुरी दीक्षित की स्माइल, उनकी मासूमियत, उनकी अदाएं और खासतौर से उनके डांस का तरीका कॉपी करते करते न जाने कितनी लड़कियां बड़ी हुईं. और खुद माधुरी दीक्षित अब जवानी की दहलीज पार कर चकी हैं. उसके बाद भी उनकी हमशक्ल बनने की कोशिश करने वालों की कमी नहीं है.

माधुरी दीक्षित की हमशक्ल को देख हो जाएंगे कन्फ्यूज

इंस्टाग्राम पर ऐसी ही हमशक्ल वायरल है. जो काफी हद तक माधुरी दीक्षित नजर आती हैं. सिर्फ नजर ही नहीं आती बल्कि माधुरी दीक्षित जैसा डांस भी करती हैं. मधु huny नाम से इंस्टाग्राम हैंडल पर वो अक्सर अपने वीडियो और फोटो पोस्ट करती हैं. जिन्हें देखकर आपकी भी नजरें धोखा खा सकती हैं कि वो माधुरी दीक्षित हैं या कोई और. इस हमशक्ल ने कुछ फिल्म सेलिब्रेटीज के साथ भी फोटो शेयर की हैं. जिनके साथ वो पूरी माधुरी दीक्षित ही नजर आ रही हैं.

फैन्स ने दी ये सलाह

एक वीडियो में ये हमशक्ल माधुरी दीक्षित के फेमस डांस नंबर तम्मा तम्मा लोगे पर डांस करती दिख रही हैं. पीछे स्क्रीन पर ऑरिजनल वीडियो भी चल रहा है. वैसे तो हमशक्ल ने माधुरी दीक्षित की स्टेप्स मैच करने की जी तोड़ कोशिश की है. फिर भी ये काम आसान नहीं है. वो बहुत सी जगह चूकी भी हैं. जिसे देखकर फैन्स ने उन्हें थोड़ा डांस सीखने की सलाह दी है. हालांकि बहुत से फैन्स ने उनके अंदाज की तारीफ की है और लिखा है कि उनका डांस भी अच्छा है और वो माधुरी दीक्षित जैसी लग भी रही हैं.

