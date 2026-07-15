धनुष की 'कलाम' और श्रद्धा कपूर ‘ईथा’ ही नहीं, इस साल रिलीज होंगी ये शानदार बायोपिक्स, पीएम मोदी का किरदार निभाएंगे ये अभिनेता

इस साल बॉलीवुड में कई बायोपिक रिलीज होने जा रही है. पूर्व क्रिकेटर सौरव गांगुली के तौर पर राजकुमार राव का पहला लुक चर्चा में है, वहीं श्रद्धा कपूर, धनुष और अन्य कलाकार मशहूर भारतीयों की जिंदगी को बड़े पर्दे पर लाने की तैयारी कर रहे हैं. श्रद्धा कपूर की फिल्म ईथा 28 अगस्त को रिलीज होने वाली है. फिल्म का टीजर लोगों को काफी पसंद आ रहा है.

मां वन्दे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिंदगी और सफर पर आधारित यह आने वाली बायोपिक ड्रामा उनके शुरुआती दिनों, राजनीतिक करियर और उन अनुभवों को दिखाती है जिन्होंने उन्हें एक राष्ट्रीय नेता बनने की राह पर आगे बढ़ाया. क्रांति कुमार सीएच के निर्देशन में बन रही इस फिल्म में उन्नी मुकुंदन मुख्य भूमिका में हैं. इसकी आधिकारिक रिलीज की तारीख का अभी ऐलान नहीं किया गया है.

कलाम: द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया

भारत के पूर्व राष्ट्रपति और वैज्ञानिक डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम की जिंदगी पर एक बायोपिक बन रही है, जिसमें धनुष मुख्य भूमिका निभा रहे हैं और ओम राउत निर्देशन कर रहे हैं. यह फिल्म कलाम के शानदार सफर को दिखाएगी, जिसमें उनकी साधारण शुरुआत से लेकर भारत के मशहूर 'मिसाइल मैन' और फिर देश के 11वें राष्ट्रपति बनने तक की कहानी होगी. यह बायोपिक कलाम की बेस्टसेलिंग आत्मकथा 'विंग्स ऑफ फायर' से प्रेरित है. उम्मीद है कि यह फिल्म इस साल के आखिर में रिलीज होगी.

प्रहार: द उज्ज्वल निकम स्टोरी

इस फिल्म में राजकुमार राव लीड लोग में होंगे. यह फिल्म मशहूर भारतीय पब्लिक प्रॉसिक्यूटर उज्ज्वल निकम के असाधारण सफर को दिखाएगी. इसमें उनके सबसे अहम अदालती मुकदमों को दिखाया गया है, जिसमें 26/11 मुंबई हमलों के आतंकवादी अजमल कसाब के खिलाफ ऐतिहासिक मुकदमे में उनकी अहम भूमिका पर खास जोर दिया गया है. अविनाश अरुण के निर्देशन में बनी इस बायोपिक ड्रामा फिल्म में वामिका गब्बी, जयदीप अहलावत और सिकंदर खेर भी अहम भूमिकाओं में हैं. यह फिल्म 7 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

व्हाइट

इस इंटरनेशनल थ्रिलर प्रोजेक्ट में विक्रांत मैसी आध्यात्मिक गुरुदेव श्री श्री रविशंकर की भूमिका निभा रहे हैं. मोंटू बस्सी के निर्देशन और सिद्धार्थ आनंद के प्रोडक्शन में बनी यह फिल्म इसी साल के आखिर में रिलीज होने की उम्मीद है.