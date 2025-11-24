'स्क्विड गेम' को जाएंगे भूल अगर देख ली नेटफ्लिक्स की ये एक्शन सीरीज, मिस मत करना 292 फाइटर्स की जंग

जब 'लास्ट समुराई स्टैंडिंग' का ट्रेलर देखा, तो पहला विचार आया ये तो 'स्क्विड गेम' का जापानी वर्जन होगी. लेकिन 6 एपिसोड खत्म करने के बाद पता चला कि ये तो उससे भी कहीं आगे निकल गई है. यह सिर्फ एक खूनी जंग नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक युग का दर्द है, जो आपके जेहन में लंबे समय तक रहेगा. नेटफ्लिक्स की सीरीज 'लास्ट सैमुराई स्टैंडिंग' 1878 के मेईजी युग की पृष्ठभूमि पर बनी एक क्रू जंग है, जहां 292 सैमुराई एक लाख येन के लिए एक-दूसरे का खून बहाते हैं. आइए जानते हैं कैसी है नेटफ्लिक्स की ये वेब सीरीज.

कहानी: जब इतिहास का दर्द बन जाता है खेल

1878 का जापान. समुराई वर्ग बेरोजगार और बेघर हो गया है. एक पूर्व अपराजित समुराई शुजीरो सागा (जुनिची ओकाडा) जब अपनी बेटी को हैजे में खो देता है और पत्नी बीमार पड़ जाती है, तो एक मार्शल आर्ट प्रतियोगिता का विज्ञापन में उम्मीद की किरण खोजता है. जिसका इनाम 100,000 येन है. 292 सैमुराई जमा होते हैं. उन्हें लकड़ी के टैग दिए जाते हैं. नियम बेहद आसान है: इस खेल में सात चेकपॉइंट्स को पार करना है- टोकाइडो सड़क से टोक्यो तक. हर चेकपॉइंट पर अंक चाहिए, जो आपको दूसरों के टैग छीनने से मिलते हैं. आखिरी जिंदा बचने वाला शख्स ही गेम जीतेगा. लेकिन यह सिर्फ एक्शन नहीं है. यह एक युग का दस्तावेज़ है जब समुराई की आत्मा को बंदूकों ने छलनी किया था.

नेटफ्लिक्स वेब सीरीज 'लास्ट स्टैंडिंग समुराई'

एक्शन: बेमिसाल तलवारबाजी

नेटफ्लिक्स की ये वेब सीरीज शोगो इमामुरा की किताब लास्ट समुराई स्टैंडिंग पर आधारित है. जुनिची ओकाडा ने ना सिर्फ लीड रोल किया है बल्कि वे एक्शन कोरियोग्राफर और निर्माता भी हैं. यह सीरीज इस साल की सबसे बेहतरीन एक्शन टीवी ड्रामा में से एक है. हर एपिसोड में हिंसक तलवारबाजी हैं, जिन्हें शानदार ढंग से फिल्माया, कोरियोग्राफ किया और एडिट किया गया है. सभी कलाकार अपने स्टंट्स खुद करते हैं, इसे और कमाल का बनाता है.

शुजीरो सागा "कोकुशू द मैनस्लेयर" के रूप में जाना जाता था, लेकिन अब वह हिंसा से दूर भागता है. शुरुआती नरसंहार में वह खून की प्यास से नहीं, बल्कि चुपचाप धैर्य से बचता है. जब फुताबा कात्सुकी नामक एक युवा प्रतिभागी उसे अपनी बेटी की याद दिलाती है, तो उसकी रक्षा करने का संकल्प लेता है. अब पूरी जंग में उसे उस लड़की को बचाना है और खुद को भी आखिर तक लेकर जाना है.

निर्देशन और सीरीज का सफर: बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल से नेटफ्लिक्स तक

मिचिहितो फुजी द्वारा निर्देशित, इस सीरीज ने बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के 30वें संस्करण में अपने पहले दो एपिसोड प्रीमियर किए. इसके बाद 13 नवंबर 2025 को विश्वव्यापी स्ट्रीमिंग शुरू हुई. विजुअल ट्रीटमेंट शानदार है. कई समीक्षकों ने इसकी तुलना 'स्क्विड गेम' से की, लेकिन यह उससे कहीं अधिक है. 'लास्ट समुराई स्टैंडिंग' एक ऐतिहासिक वर्ग के पतन और गरिमा की खोज की कहानी है.

वर्डिक्ट: देखें या छोड़ें?

छह एपिसोड की यह सीरीज बिंग-वॉच के लिए परफेक्ट है. हालांकि दूसरे सीजन के लिए थोड़ी खींची हुई लगती है. अगर आप 'स्क्विड गेम' जैसे जॉनर के फैन हैं तो यह आपके लिए ही है. यह सिर्फ एक्शन नहीं, बल्कि एक युग का दस्तावेज है जब तलवार की धार को बंदूक की गोली ने धुंधला कर दिया था.

रेटिंग: 4/5 स्टार

ओटीटी: नेटफ्लिक्स

डायरेक्टर: मिचिहितो फुजी