नीना गुप्ता से होती है बिग बॉस 19 की इस कंटेस्टेंट को जलन, सलमान खान के साथ कर चुकी हैं काम

बिग बॉस 19 का आगाज बीती रात हो चुका है. वहीं इस बार शो में बॉलीवुड एक्ट्रेस कुनिका सदानंद ने भी एंट्री मारी है, जो काफी चर्चा में हैं. जैसा कि आप जानते हैं कि सलमान खान के साथ वह प्यार किया तो डरना क्या और हम साथ साथ हैं फिल्म में काम कर चुकी हैं. लेकिन बेहद कम लोगों को पता है कि वह एक्ट्रेस के अलावा वकील, राजनेता और एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं. इसी बीच कुनिका सदानंद ने स्क्रीन को दिए इंटरव्यू में कलर्स के शो से कमबैक करने और सीनियर एक्टर के तौर पर अच्छे रोल ना मिल पाने की दिक्कतों के बारे में बात की.

35 साल के एक्सपीरियंस पर बात करते हुए बिग बॉस 19 को चुनने के फैसले पर कुनिका सदानंद ने कहा, बिग बॉस मेरी बकेट लिस्ट में था. मैं तनावपूर्ण परिस्थितियों में खुद को जान पाऊंगी. मैं आध्यात्मिक रूप से विकसित हो पाऊंगी क्योंकि मुझे घर के रोज़मर्रा के कामों की चिंता नहीं करनी पड़ेगी. मेरे पास खुद को जानने के लिए ज़्यादा समय होगा. मैं यह भी जान पाऊंगी कि मुश्किल परिस्थितियों में मैं नए लोगों के साथ कैसे घुल-मिल पाती हूं. जब मई में मुझे इस शो का ऑफर मिला, तो मेरे बच्चों ने कहा कि मैंने एक्टिंग से अपने जीवन की सबसे बड़ी पूंजी अर्जित की है. उन्होंने देखा था कि कैसे यूरोप जैसे दूर-दराज़ के इलाकों में लोग मुझे पहचानते थे, मुझे कितना सम्मान मिलता था. इसलिए, उन्होंने मुझसे कहा कि अगर मैं इसके लिए हामी नहीं करूंगी, तो मैं इस अवसर को गंवा दूंगी.”

कुनिका ने यह पूछे जाने पर कि क्या नीना गुप्ता की तरह उन्हें भी एक वरिष्ठ एक्टर के रूप में गुणवत्तापूर्ण काम पाने में चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, जिस पर उन्होंने कहा, "यह पूरी ऑडिशन प्रक्रिया मेरे अनुसार एक बकवास चीज है, यहां तक ​​कि हॉलीवुड में भी वे सेल्फ-ऑडिशन करते हैं. इंडस्ट्री एक भ्रमित करने वाला स्थान बन गया है. मैंने कुछ लोगों के लिए ऑडिशन दिया है क्योंकि मुझे भूमिका पसंद आई थी, लेकिन मैं कोई भी भूमिका नहीं कर सकती. आप मुझे बताएं, कोई भी फीमेल कैरेक्टर के लिए कितना बड़ा रोल लिखेगा? नीनाजी एक अद्भुत एक्ट्रेस हैं. मैं यह प्यार से कहती हूं, लेकिन मुझे उनसे जलन होती है. उन्हें बहुत अच्छी भूमिकाएं मिलती हैं. और कोई भी उन भूमिकाओं को नहीं कर सकता जो वह करती हैं. कहने का मतलब यह है कि आजकल अच्छी भूमिकाएं मिलना आसान नहीं है.