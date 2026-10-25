'वे बिना कपड़ों के सोते हैं', निर्देशक कुणाल कोहली ने बांद्रा स्केटबोर्ड पार्क में नशा करने वालों और बेचने वालों को लेकर जताई चिंता

फिल्म निर्माता कुणाल कोहली सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं. वह अपनी चिंताएं जाहिर करते हैं और जरूरी मुद्दों की ओर ध्यान दिलाते हैं. उन्होंने मुंबई पुलिस से बांद्रा के कार्टर रोड स्केटबोर्ड पार्क में कथित तौर पर हो रही ड्रग्स से जुड़ी गतिविधियों में दखल देने की अपील की है. यह एक ऐसी जगह है जहां अक्सर बच्चे आते हैं. निर्देशक ने सोशल मीडिया के जरिए इस समूह की मौजूदगी पर चिंता जताई और कार्रवाई की मांग की है.

कुणाल कोहली ने मुंबई पुलिस से अपील की

सोशल मीडिया पर कुणाल कोहली ने मुंबई पुलिस के आधिकारिक हैंडल को टैग किया और एक ऐसे समूह की मौजूदगी के बारे में बताया, जिस पर उन्होंने आरोप लगाया कि वे पार्क में ड्रग्स का सेवन और बिक्री कर रहे हैं. उन्होंने लिखा, "नशे के आदी लोगों और ड्रग्स बेचने वालों का यह समूह काफी उपद्रव मचा रहा है. वे कभी-कभी बिना कपड़ों के सोते हैं और ऐसी कई हरकतें करते हैं, जिनका जिक्र मैं यहां सोशल मीडिया पर नहीं कर सकता. मेरी आपसे गुजारिश है कि कृपया बच्चों के इस पार्क को इस गिरोह से मुक्त कराएं." हालांकि, कुणाल कोहली के सोशल मीडिया पोस्ट में लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है. यह अभी साफ नहीं है कि मुंबई पुलिस ने उनकी अपील पर कोई प्रतिक्रिया दी है या नहीं.

जब कुणाल ने तुकाराम मुंडे से गुजारिश की

फिल्म निर्माता अक्सर समसामयिक मुद्दों पर ट्वीट करते रहते हैं. हाल ही में उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर तुकाराम मुंडे के लिए एक संदेश शेयर किया, जिसमें उन्होंने मजाक में सुझाव दिया कि FDA कमिश्नर को भारतीय घरों की रसोई में छापेमारी करनी चाहिए. 'हम तुम' के निर्देशक ने लिखा, "मैं तुकाराम मुंडे से गुजारिश करता हूं कि वे देश भर के भारतीय घरों की रसोई की अलमारियों और रेफ्रिजरेटर की तलाशी लें. वहाँ आपको सालों पुरानी एक्सपायर हो चुकी चीजें मिलेंगी, जिन्हें बहुत सलीके और सुरक्षित तरीके से रखा गया होगा. इन बोतलों और पैकेटों को हर महीने पोंछ-साफ करके वापस अलमारी या फ्रिज में रख दिया जाता है, जबकि इनका इस्तेमाल कभी नहीं होना होता." उन्होंने आगे सुझाव दिया कि हर किसी को अपने घरों में खुद ही एक तरह की 'तुकाराम मुंडे क्लीनिंग' (सफाई अभियान) चलानी चाहिए.

इसके अलावा, कुणाल ने सुपरस्टार सलमान खान की भी खूब तारीफ की, जब उन्होंने अभिनेत्रियों की अनुचित तस्वीरें लेने और पीछे से (बैकशॉट्स) फोटो खींचने के लिए पैपराजी को फटकार लगाई. उन्होंने बॉडी-शेमिंग और लोगों की उम्र या उनके रूप-रंग पर की जाने वाले कमेंट्स के खिलाफ भी बात रखी. सलमान अपनी दोस्त और अभिनेत्री कैटरीना कैफ के समर्थन में भी बोलते नजर आए, जिन्हें उनके रूप-रंग और वजन को लेकर ऑनलाइन कमेंट्स का सामना करना पड़ा था.

कुणाल कोहली के बारे में

कुणाल कोहली 'हम तुम' (सैफ अली खान और रानी मुखर्जी स्टारर) और 'फना' (आमिर खान और काजोल स्टारर) जैसी फिल्मों के निर्देशन के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने 'थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक' और 'तेरी मेरी कहानी' जैसी फिल्मों का भी निर्देशन किया है.