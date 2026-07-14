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कुणाल खेमू ने वाटर फास्टिंग से 80 किलो से घटाकर 71 किलो किया वजन, बोले-एक साल लगा

कुणाल ने वॉटर फास्टिंग शुरू की क्योंकि वह पहले से ही 16 घंटे की इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे थे. वह रात का खाना जल्दी खा लेते थे और अगली सुबह जिम से लौटने के बाद ही नाश्ता करते थे.

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कुणाल खेमू ने वाटर फास्टिंग से 80 किलो से घटाकर 71 किलो किया वजन, बोले-एक साल लगा
कुणाल खेमू ने 80 किलो से घटाकर 71 किलो किया वजन
नई दिल्ली:

एक एक्टर अपनी फिल्म के लिए बहुत कुछ करता है. यह सिर्फ एक्टिंग के बारे में नहीं है, बल्कि किसी किरदार के लिए खुद को शारीरिक रूप से बदलने के बारे में भी है. पिछले कुछ सालों में रणवीर सिंह, रणबीर कपूर, शाहरुख खान, कुणाल खेमू, सैफ अली खान, सलमान खान, रणदीप हुड्डा, कृति सेनन, परिणीति चोपड़ा, प्रियंका चोपड़ा और तापसी पन्नू जैसे कई एक्टर्स ने दिखाया है कि वे ऐसे किरदार निभाने के लिए कितने समर्पित हैं.  जिनमें न सिर्फ स्क्रीन पर असली भावनाएं दिखाने की जरूरत होती है, बल्कि जबरदस्त शारीरिक बदलाव भी करने पड़ते हैं.

वजन बहुत ज्यादा कम करने और मसल्स बनाने से लेकर पूरी जीवनशैली बदलने और काफी वजन बढ़ाने तक, इन एक्टर्स ने अपने किरदारों में जान डालने के लिए बहुत मेहनत की है.  इससे साबित होता है कि यादगार परफॉर्मेंस अक्सर कैमरा चालू होने से बहुत पहले ही शुरू हो जाती हैं. एंटरटेनर और क्रिएटर शान प्रशर के शो 'ऑनेस्टली सेइंग पॉडकास्ट' में कुणाल खेमू ने बताया कि कैसे उन्होंने किताबें पढ़कर और एक्टर्स को अपना आदर्श मानकर फिटनेस की दुनिया में कदम रखा. उन्होंने यह भी बताया कि कैसे उन्होंने दो फिल्मों के लिए खुद को बदला—एक फिल्म के लिए उन्हें काफी वजन बढ़ाना पड़ा, जबकि दूसरी के लिए उन्हें ज्यादा फिट दिखना था.

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कुणाल खेमू का 80 किलो वजन होने पर अनुभव
कुणाल खेमू ने कहा, "यह बहुत मुश्किल है." वे शरीर में बड़े बदलावों के बारे में बात कर रहे थे, जिनमें एक्टर्स को न सिर्फ वजन कम करना होता है, बल्कि मसल्स भी कम करनी पड़ती हैं. उन्होंने कहा कि इससे मूड स्विंग्स (मूड बदलना) भी होते हैं, जिसका असर न सिर्फ एक्टर्स पर, बल्कि उनके परिवार वालों पर भी पड़ता है.

रणदीप हुड्डा की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा, "मुझे नहीं पता कि मैं सावरकर के लिए उन्होंने जो किया, वह कर पाऊंगा या नहीं." खबरों के मुताबिक, एक्टर का वजन डेढ़ साल में 92 किलो से घटकर सिर्फ 60 किलो हो गया था. उन्होंने बताया कि 'गो गोवा गॉन' के लिए उन्होंने वजन कम किया था, लेकिन राज और डीके के लिए भारी-भरकम दिखने के लिए उन्होंने काफी वजन बढ़ाया. उन्होंने कहा, "यह पहली बार था जब मैं अपनी जिंदगी में 80 किलो का हुआ था." उस रोल को निभाने के लिए उन्होंने वेट लिफ्टिंग की और काफी कार्ब्स खाए.

कुणाल खेमू का 80 किलो से 71 किलो तक का बदलाव
हालांकि, वजन कम करना मुश्किल था. उन्होंने बताया कि इसमें उन्हें काफी समय लगा. तब तक उन्होंने सिर्फ फैट कम करने के बारे में सुना था, लेकिन यह नहीं जानते थे कि इसे कैसे करना है. उन्होंने कहा, "यह 90% डाइट का ही खेल है." अपनी आने वाली फिल्म 'वाइब' के लिए कुणाल को फिट दिखना था. उन्होंने पॉडकास्ट पर बताया, "मुझे 80 किलो से 71-72 किलो तक आने में एक साल लगा." उन्होंने जिंदगी में पहली बार वॉटर फास्टिंग (सिर्फ पानी पीकर उपवास) की कोशिश की. उन्होंने कहा, "यह मेरे लिए सच में काम आया." उन्होंने बताया कि उन्होंने 24 घंटे का वॉटर फास्ट किया. उन्होंने सात हफ्तों तक हफ्ते में एक बार 24 घंटे का वॉटर फास्ट किया.

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उन्होंने कहा, "कुणाल ने वॉटर फास्टिंग शुरू की क्योंकि वह पहले से ही 16 घंटे की इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे थे. वह रात का खाना जल्दी खा लेते थे और अगली सुबह जिम से लौटने के बाद ही नाश्ता करते थे. उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने 16 घंटे से कुछ नहीं खाया है, इसलिए उन्होंने पानी पीकर और आठ घंटे तक फास्टिंग जारी रखने का फैसला किया. जब भी उन्हें भूख लगती, वह पानी पी लेते थे और इस तरह उन्होंने अपना पहला 24 घंटे का वॉटर फास्ट पूरा किया. वह बिना कुछ खाए 18 घंटे तक तो रह पाए, लेकिन 18 से 20 घंटे के बीच का समय मुश्किल था. 22 घंटे पूरे होने पर वह अपनी भूख पर काबू पा सके क्योंकि उन्हें पता था कि उन्हें बस कुछ और घंटे ही इसे जारी रखना है. 
 

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