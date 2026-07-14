अयोध्या के बाद रणबीर कपूर ने पुणे में किया बड़ा इनवेस्टमेंट, खरीदा 25 एकड़ जमीन

रणबीर कपूर ने अपनी प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट लिस्ट में एक और बड़ी प्रॉपर्टी जोड़ी है. CRE Matrix के प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक उन्होंने पुणे के मुल्शी इलाके में लगभग 25 एकड़ जमीन 16.42 करोड़ रुपये में खरीदी है. इस डील में पिंपरी गांव में मौजूद जमीन के चार सटे हुए हिस्से शामिल हैं और इनका रजिस्ट्रेशन 30 अप्रैल, 2026 को पूरा हुआ.

पहला प्लॉट 21,400 स्क्वायर मीटर में फैला है और इसे 3.31 करोड़ रुपये में खरीदा गया. दूसरा हिस्सा 29,900 स्क्वायर मीटर का है और इसे 4.62 करोड़ रुपये में खरीदा गया. तीसरा और सबसे बड़ा हिस्सा 43,800 स्क्वायर मीटर का है और इसे 7.07 करोड़ रुपये में खरीदा गया, जबकि चौथा प्लॉट 8,900 स्क्वायर मीटर का है और इसे 1.39 करोड़ रुपये में खरीदा गया.

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कुल मिलाकर, ये चारों प्लॉट लगभग 1,04,000 स्क्वायर मीटर (करीब 25.7 एकड़) के हैं और इनकी कुल कीमत 16.42 करोड़ रुपये है. रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक, इस ट्रांज़ैक्शन में 82.13 लाख रुपये की स्टाम्प ड्यूटी का पेमेंट भी शामिल था.

रणबीर कपूर ने अयोध्या में खरीदी जमीन

हाल के महीनों में रियल एस्टेट में रणबीर का यह पहला बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है. इससे पहले 2026 में एक्टर ने अयोध्या में 'द हाउस ऑफ अभिनंदन लोढ़ा' के लग्जरी प्लॉटेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट 'द सरयू' में जमीन का एक हिस्सा खरीदा था. खबर है कि 2,134 स्क्वायर फीट के प्लॉट की यह डील लगभग 3.31 करोड़ रुपये की थी.

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सरयू नदी के किनारे बसा 'द सरयू बाय HoABL' 75 एकड़ का डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है. इसमें प्रीमियम रेजिडेंशियल प्लॉट के साथ-साथ प्लान की गई लाइफस्टाइल सुविधाएं भी हैं, जिनमें एक क्लबहाउस और 'द लीला' द्वारा चलाया जाने वाला एक लग्जरी शाकाहारी होटल शामिल है. इस इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते हुए रणबीर ने कहा, "मेरा मानना ​​है कि अयोध्या ने मुझे चुना है और मैंने बस इस बुलावे को स्वीकार किया है. अयोध्या हमारे इतिहास में गहराई से जुड़ी हुई है और हमारी संस्कृति का एक अहम हिस्सा है. 'द सरयू' में यह जमीन मेरे लिए एक जरिया बनी, जिससे यह मेरे परिवार के लिए मेरी विरासत का हिस्सा बन सके."

वहीं, काम की बात करें तो रणबीर कपूर जल्द ही नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण' में नजर आएंगे, जिसमें यश, साई पल्लवी और अन्य कलाकार भी शामिल हैं.

