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लस्ट स्टोरी 3 एक्ट्रेस कोंकणा सेन को हुआ डेंगू, अस्पताल के बेड पर बैठ कर रहीं सैल्यूट, फोटो शेयर कर दी अपडेट

कोंकणा सेन शर्मा ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट लिख सभी को जानकारी दी कि वह डेंगू के चलते अस्पताल में भर्ती हैं और सभी को इससे सावधान रहने को कहा.

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लस्ट स्टोरी 3 एक्ट्रेस कोंकणा सेन को हुआ डेंगू, अस्पताल के बेड पर बैठ कर रहीं सैल्यूट, फोटो शेयर कर दी अपडेट
कोंकणा सेन को हुआ डेंगू
Social Media
नई दिल्ली:

'लस्ट स्टोरीज 3' को लेकर चर्चा में कोंकणा सेन शर्मा ने अपनी हेल्थ अपडेट शेयर कर सभी को हैरान कर दिया है. दरअसल वह डेंगू की वजह से अस्पताल में भर्ती हैं और उन्होंने इंस्टा स्टोरी पर एक तस्वीर शेयर करते हुए अपनी हेल्थ अपडेट दी. एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर अस्पताल के बेड से एक फोटो पोस्ट की और बताया कि अब वह बेहतर महसूस कर रही हैं, साथ ही लोगों से डेंगू को लेकर सावधान रहने को भी कहा. कोंकणा ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर फोटो के साथ लिखा, "दोस्तों, डेंगू से सावधान रहें. अस्पताल में थी, लेकिन अब बेहतर हूं." इसके बाद संडे (20 सितंबर) को उन्होंने 'लस्ट स्टोरीज 3' के प्रमोशन की तस्वीरें पोस्ट कीं. खबरों के मुताबिक, ठीक होने के दौरान वह अस्पताल में अपना समय किताबें पढ़कर बिता रही हैं.

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Photo Credit: social media

अमोल पराशर के बर्थडे पर कोंकणा की पोस्ट को लोगों ने बताया रिलेशनशिप कनफर्मेशन

कोंकणा ने इंस्टाग्राम पर अमोल पाराशर के लिए उनके जन्मदिन के पोस्ट ने एक बार फिर एक्टर्स के रूमर्ड अफेयर को चर्चा में ला दिया था. कुछ लोगों ने तो इसे उनका "हार्ड लॉन्च" भी कहा. कोंकणा ने गुरुवार (17 सितंबर) को अमोल के 40वें जन्मदिन पर एक मजेदार वीडियो शेयर किया. क्लिप में दोनों साथ दिखे, जिसमें कोंकणा अलग-अलग तरह से सेलिब्रेशन मनाने का सुझाव देती दिख रही थीं, जबकि अमोल हर आइडिया को मना करते नजर आए. उन्होंने कैप्शन में लिखा, "जब उसका जन्मदिन हो लेकिन वह कुछ भी नहीं करना चाहता हो." इसके बाद कोंकणा ने लिखा, "HBD AP."

इसके बाद उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर जन्मदिन का एक और मैसेज पोस्ट किया. अमोल के लाइव शो 'बेशर्म आदमी' पर मजाक करते हुए उन्होंने लिखा, "हैप्पी बर्थडे बेशर्म".

अमोल पहले भी कोंकणा के बारे में बात कर चुके हैं

कोंकणा और अमोल ने 'डॉली किट्टी और वो चमकते सितारे' में साथ काम किया था, जो 2019 में रिलीज हुई थी. तब से उनकी दोस्ती बनी हुई है, भले ही उनके रिश्ते को लेकर अफवाहें भी चलती रही हैं.

पिछले साल 'टाइम्स ऑफ इंडिया' के साथ एक इंटरव्यू में अमोल से कोंकणा के साथ उनके रिश्ते के बारे में पूछा गया था. बात को पर्सनल रखते हुए उन्होंने कहा, "यह हमारे सोचने की बात है". उन्होंने आगे कहा, "हमने साथ काम करते हुए बहुत अच्छा समय बिताया. इसीलिए हम अभी भी दोस्त हैं. 2018 में मैंने वह फिल्म शूट की थी और हर किसी के साथ आप उस स्तर पर नहीं जुड़ पाते जैसा मैं कोंकणा के साथ जुड़ा था".

कोंकणा और अमोल का वर्क फ्रंट

कोंकणा को हाल ही में 'सर्च: द नैना मर्डर केस' और 'लस्ट स्टोरीज 3' में देखा गया था, जो 18 सितंबर, 2026 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थीं. इस एंथोलॉजी सीरीज में राधिका आप्टे, विजय वर्मा और अभिषेक बनर्जी भी हैं. इस एंथोलॉजी में चार फिल्ममेकर्स शामिल हैं - विक्रमादित्य मोटवानी, किरण राव, शकुन बत्रा और विशाल भारद्वाज - जिन्होंने कहानियों को डायरेक्ट किया है. इसकी स्टार कास्ट में अदिति राव हैदरी, राधिका मदान, सना थम्पी, सिद्धार्थ, अली फजल और गुरफतेह पीरजादा भी शामिल हैं. वहीं, अमोल को हाल ही में 'कुल: द लिगेसी ऑफ द रायसिंघ्स' और 'ग्राम चिकित्सालय' सीजन 2 में देखा गया था.

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