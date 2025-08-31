22 साल बाद इतना बदल गए कोई मिल गया के राज सक्सेना, आर्यन खान की सीरीज से करेंगे कमबैक

इस समय बॉलीवुड के गलियारों में किंग खान के प्रिंस यानी कि आर्यन खान की अपकमिंग वेब सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड छाई हुई है. इस वेब सीरीज के जरिए आर्यन खान इंडस्ट्री में शानदार डेब्यू करने के लिए तैयार है. इसका लॉन्च इवेंट हाल ही में हुआ, जिसमें किंग खान और उनकी वाइफ भी उन्हें सपोर्ट करने के लिए पहुंचे। आर्यन की इस वेब सीरीज में उनके साथ बॉलीवुड के फेमस विलेन रजत बेदी भी नजर आने वाले हैं, लेकिन 2003 में कोई मिल गया में राज सक्सेना के रूप में नजर आए रजत अब कैसे दिखने लगे हैं आइए आपको दिखाते हैं.



शाहरुख के साथ मस्ती करते दिखें रजत बेदी

इंस्टाग्राम पर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की अपकमिंग वेब सीरीज बैड्स ऑफ बॉलीवुड के लॉन्च का एक वीडियो शेयर किया गया है. इस वीडियो में कोई मिल गया के विलेन रजत बेदी ब्लैक कलर का सूट बूट पहने स्टाइलिश अंदाज में नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि आपने मुझे पहचाने? जिस पर शाहरुख खान उनकी टांग खींचते हुए कह रहे हैं कि तुम्हें कोई नहीं जानता, लेकिन इस वेब सीरीज के आने के बाद पूरी दुनिया जान जाएगी कि तुम कौन हो. सोशल मीडिया पर उनका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और 36000 से ज्यादा लोग इसे लाइक कर चुके हैं, फैंस भी कमेंट कर रहे हैं कि रजत बेदी बॉलीवुड के सबसे हैंडसम विलेन रहे हैं.



कौन हैं रजत बेदी

रजत बेदी फिल्म प्रोड्यूसर नरेंद्र बेदी के बेटे हैं, उन्होंने 1998 में आई फिल्म 2001 से अपने करियर की शुरुआत की थी. हालांकि, उन्हें सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी कोई मिल गया में राज सक्सेना के रूप में मिली. इसके अलावा वो जोड़ी नंबर वन, रक्त, अक्सर, बियोंड द बाउंड्री जैसी कई वेब सीरीजों में नजर आ चुके हैं. 2022 में उन्हें आखिरी बार तेलुगू वेब सीरीज अहिंसा में विलेन के रूप में देखा गया था. हालांकि, पिछले कुछ समय से वो बॉलीवुड इंडस्ट्री से दूर हैं, लेकिन अब शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के साथ नेटफ्लिक्स पर उनकी आने वाली वेब सीरीज बैड्स ऑफ बॉलीवुड के जरिए धमाकेदार कमबैक करने वाले हैं.