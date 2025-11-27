विज्ञापन

धर्मेंद्र-हेमा मालिनी की बेटी अहाना को नहीं चाहिए करोड़ों की जायदाद या बंगला, विरासत में चाहती हैं पापा की बस ये चीज

धर्मेंद्र-हेमा मालिनी की छोटी बेटी अहाना देओल ने एक इंटरव्यू में अपने दिल की बात कही थी. उनकी दिलचस्पी पापा की करोड़ोंं की जायदाद या अन्य किसी चीज में बिल्कुल भी नही थी, उन्हें चाहिए थी तो बस पापा की ये खास चीज.

Read Time: 3 mins
Share
धर्मेंद्र-हेमा मालिनी की बेटी अहाना को नहीं चाहिए करोड़ों की जायदाद या बंगला, विरासत में चाहती हैं पापा की बस ये चीज
धर्मेंद्र-हेमा मालिनी की बेटी अहाना ने पापा की विरासत को लेकर जताई थी ये इच्छा

धर्मेंद्र सिर्फ बड़े पर्दे के हीरो नहीं थे, वो ऐसे स्टार थे जिनकी मुस्कान और सादगी आज भी लोगों के दिलों में ताजा है. अपने दमदार एक्शन, रोमांस और देसी अंदाजा से उन्होंने बॉलीवुड को कई यादगार फिल्में दीं. 24 नवंबर 2025 को उनके जाने से इंडस्ट्री को ऐसा झटका लगा जिसे भरने में वक्त लगेगा. उनकी पर्सनेलिटी फिल्मों से कहीं ज्यादा दिलकश थी, और लोग उन्हें सिर्फ एक्टर नहीं, अपने परिवार का हिस्सा मानते थे. 1980 में धर्मेंद्र ने अपनी ड्रीमगर्ल हेमा मालिनी से शादी की थी. उनकी दो बेटियां हैं- ईशा देओल और अहाना देओल, जो हमेशा पापा के बेहद करीब रहीं.

यह भी पढ़ें: Dharmendra News Updates: बॉलीवुड के हीमैन धर्मेंद्र की प्रार्थना सभा आज, पढ़ें लेटेस्ट अपडेट्स

अहाना देओल को चाहिए पापा की ये कीमती चीज

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की छोटी बेटी अहाना ने कुछ वक्त पहले एक ऐसा बयान दिया था जिसने सबका दिल छू लिया. उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें अपने पापा की करोड़ों की जायदाद या बड़े-बड़े बंगले में कोई दिलचस्पी नहीं है. अगर वो विरासत में कुछ चाहती हैं, तो वो है धर्मेंद्र की पहली विंटेज फियट कार. उनके लिए ये कार सिर्फ एक गाड़ी नहीं, बल्कि बचपन की सबसे प्यारी यादों का खजाना है. अहाना कहती हैं कि असली विरासत वो होती है जिसमें प्यार, जुड़ाव और दिल के पल बसते हैं.

6 साल की उम्र और पापा के साथ वो यादगार ड्राइव

अहाना ने बताया कि जब वो सिर्फ 6 साल की थीं, तब एक दिन धर्मेंद्र उन्हें अचानक अपनी फार्म ड्राइव पर ले गए थे. वो सफर छोटा था, मगर प्यार से भरा हुआ. अहाना याद करती हैं कि पापा ने पूरे रास्ते हंसते हुए बातें कीं, कहानियां सुनाईं और उन्हें दुनिया को देखने का नजरिया सिखाया. यही वो पल थे जो उनके लिए आज भी सोने से ज्यादा कीमती हैं. इसी वजह से उनके लिए पापा की पुरानी कार किसी भी महंगी चीज से ऊपर है.

धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म

धर्मेंद्र की अंतिम ऑन-स्क्रीन प्रेजेंस उनकी फिल्म ‘इक्कीस' में देखने को मिलेगी, जो उनके निधन के बाद रिलीज होगी. ये फिल्म 25 दिसंबर 2025 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी. श्रीराम राघवन निर्देशित इस फिल्म में अगस्‍त्‍य नंदा और जयदीप अहलावत भी अहम भूमिकाओं में हैं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Dharmendra, Ahana Deol, Hema Malini
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com