'KK न तो स्मोक करते थे और न ही ड्रिंक', शान ने बताया केके के निधन के बाद करवाया था MRI, बोले- यकीन नहीं हुआ

बॉलीवुड सिंगर केके के 2022 में निधन से इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री को गहरा झटका लगा था. वहीं हाल ही में सिंगर शान ने मनीष पॉल के पॉडकास्ट में केके के अचानक निधन के बारे में बात की और बताया कि उनका केके के साथ गहरा बॉन्ड था और कैसे उनके निधन ने हेल्थ और जिंदगी को लेकर उनके नजरिए को बदल दिया. जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि केके का हार्ट अटैक से निधन हो गया था. जबकि उन्होंने निधन से पहले कोलकाता के एक लाइव कॉन्सर्ट में परफॉर्म भी किया था.

शान ने कहा- केके कभी हैवी खाना नहीं खाते थे

केके के लाइफस्टाइल के बारे में बात करते हुए शान ने खुलासा किया कि सिंगर वह आखिरी इंसान थे, जिन्हें हार्ट अटैक आ सकता था. उन्होंने कहा, केके ड्रिंक और स्मोकिंग नहीं करते थे. वह कभी हैवी फूड भी नहीं लेते थे और उन्हें कोलेस्ट्रॉल जैसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी. वह स्विमिंग और योगा करते थे. तो वह आखिरी इंसान होंगे, जिन्हें मैं मानता था कि हार्ट अटैक आ सकता है. वह बहुत सारे शोज भी नहीं करते थे. उस समय वह बैक टू बैक कॉलेज शोज कर रहे थे और वह उसी शहर में होने के बावजूद बिजी थे.

केके के साथ शान ने बताया कैसा था बॉन्ड

शान ने केके साथ अपने बॉन्ड को शेयर करते हुए कहा, वह टॉप फॉर्म पर थे और उनका आवाज अपने पीक पर थी. वह जल्द चले गए और हम उनकी आवाज में खो गए. हां मैं उनके करीब था. मुझे लगता है कि मैंने उनके साथ सबसे ज्यादा डूएट गाए. श्रेया घोषाल, सुनिधि चौहान और अल्का याग्निक से भी ज्यादा. हमने 20 से ज्यादा गाने साथ में गए और दो दर्जन से भी ज्यादा सुपरहिट गाने थे. सिर्फ गाने ही नहीं लेकिन हमने शोज भी साथ में किए और काफी ट्रैवल भी साथ में किया.

केके के निधन ने किया अफेक्ट

शान ने केके के निधन से पर्सनल लेवल पर हुए नुकसान के बारे में कहा, हम बहुत से शोज करते थे. नॉनस्टॉप ट्रैवल करते थे और आफ्टर शो की पार्टी में जाते थे. हमने इसके बारे में कभी सोचा नहीं था. लेकिन जब यह हुआ, मेरे परिवार बहुत चिंता में आ गया. मैंने एमआरआई करवाया क्योंकि अगर यह केके के साथ हो सकता है तो... हम शॉक्ड थे और मैं तो जब ये हुआ यकीन ही नहीं कर पा रहा था. उसकी आवाज मेरे कानों में आज भी सुनाई देती है.