Kingdom Social media Review: सन ऑफ सरदार 2 से पहले आई एक्शन मूवी किंगडम, पढ़ें सोशल मीडिया रिव्यू

Kingdom Twitter Review in hindi: गौतम तिन्नौरी द्वारा निर्देशित विजय देवरकोंडा की किंगडम आज यानी 31 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. जबकि 1 अगस्त को अजय देवगन की सन ऑफ सरदार 2 और धड़क 2 रिलीज होने को तैयार है. हालांकि दोनों ही फिल्मों से ज्यादा विजय देवरकोंडा की एक्शन मूवी की चर्चा सोशल मीडिया पर सुनने को मिल रही है. वहीं किंगडम का फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने वाले दर्शकों ने एक्स पर फिल्म का फर्स्ट रिव्यू दे दिया है. वहीं कुछ यूजर्स विजय देवरकोंडा के करियर की बेस्ट फिल्म किंगडम को बताते नजर आ रहे हैं.

एक एक्स यूजर ने लिखा, किंगडम का पहला हॉफ, निर्माण और विश्व-निर्माण में एक मास्टर क्लास — लेकिन यह वह इंटरवल ब्लॉक है, जो जबरस्त है. रोंगटे खड़े हो जाते हैं. सीटियां बजती हैं. मैडनेस देखने को मिलती है. आप उस इंटरवल धमाके के लिए तैयार नहीं हैं. इस तरह आप बड़े पर्दे पर अपना कब्ज़ा कर लेंगे.

#KINGDOM First Half



A masterclass in build-up & world-building — but it's that INTERVAL BLOCK that shatters the roof!

Goosebumps.

Whistles.

Sheer madness.



You're not ready for that interval bang This is how you OWN the big screen #KingdomOnJuly31st pic.twitter.com/Pxcze7wnFV — தல (@Ramthala_off) July 31, 2025

Sensational Openings for #Kingdom all over, It's @TheDeverakonda's show all the way, such screen presence This man can pull off any Genre with ease like a Superstar pic.twitter.com/hRPiGlh7nX — V M R (@vasireddy1905) July 31, 2025

दूसरे यूजर ने लिखा, पहला हाफ मास है. दूसरा हाफ एक्सीलेंट है. जबरदस्त सीक्वेंस. इमोशनल सीन ने दिल जीत लिया. अनिरुद्ध का बैकग्राउंड म्यूजिक नेकस्ट लेवल है. पूरी तरह ब्लॉकबस्टर.

First Half mass stuff

Second Half Exellent

boat sequence

emotional scenes

ragile song

Anirudh Bgm Next Level

Overall Block Buster Bomma #Kingdom — cinemaholic (@Sriramholic) July 31, 2025

यूजर ने लिखा, टॉप क्लास परफॉर्मेंस. इमोशनल ड्रामा ने अच्छा काम किया. बैकग्राउंड म्यूजिक भी अच्छा है.

बता दें, किंगडम कई बार पोस्टपोन होने के बाद 31 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है. फिल्म में विजय देवरकोंडा स्पाई का किरदार निभाते हुए नजर आ रहे हैं, जो श्रीलंका एक मिशन के लिए जाते हैं. वहीं कंपोजर अनिरुद्ध रविचंदर ने किंगडम को प्री रिलीज इवेंट पर विजय देवरकोंडा के करियर पर मील का पत्थर बताया था.