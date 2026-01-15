विज्ञापन

साल 2026 की टॉप 20 फिल्मों की लिस्ट हुई रिलीज, सलमान या साउथ नहीं बाजी मार ले गए शाहरुख खान

आईएमडीबी ने साल 2026 की मोस्ट एंटीसिपेटेड इंडियन मूवीज की लिस्ट रिलीज कर दी है. इस लिस्ट में साउथ से लेकर बॉलीवुड तक की मूवी हैं लेकिन बाजी शाहरुख खान मार ले गए हैं.

आईएमडीबी की लिस्ट के किंग बने शाहरुख खान
नई दिल्ली:

साल 2026 की मोस्ट एंटीसिपेटेड इंडियन मूवीज की लिस्ट आ गई है. आईएमडीबी ने 2026 की सबसे प्रत्याशित भारतीय फिल्मों की सूची जारी की है. यह लिस्ट दुनिया भर के 25 करोड़ से अधिक मंथली विजिटर्स के पेज व्यूज के आधार पर तैयार की गई है. इस लिस्ट में शाहरुख खान की एक्शन थ्रिलर फिल्म 'किंग' पहले नंबर पर है, जो बॉलीवुड के बादशाह की लगभग तीन साल बाद बड़ी स्क्रीन पर वापसी है. इस तरह किंग खान बहुत ज्यादा हाथ-पैर मारे बिना ही, इस लिस्ट में भी किंग बन बैठे हैं.

आईएमडीबी के अनुसार, 'किंग' की ग्लोबल ऑडियंस के बीच जबरदस्त हाइप है. फिल्म के डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद हैं, जो पहले शाहरुख खान के साथ 'पठान' जैसी ब्लॉकबस्टर मूवी दे चुके हैं. फिल्म में शाहरुख खान के अलावा दीपिका पादुकोण, अभिषेक बच्चन, अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, अरशद वारसी और रानी मुखर्जी जैसे कलाकार भी हैं. खास बात यह कि इसमें शाहरुख की बेटी सुहाना खान भी थिएट्रिकल डेब्यू कर रही हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म का बजट करीब 350 करोड़ रुपये है.

आईएमडीबी की टॉप 20 सबसे प्रत्याशित भारतीय फिल्मों की सूची इस प्रकार है: किंग, रामायण पार्ट 1, जना नायगन, स्पिरिट, टॉक्सिक, बैटल ऑफ गलवान, अल्फा, धुरंधर 2, बॉर्डर 2, लव इंश्योरेंस कंपनी, फौजी द पैराडाइज, पेड्डी, ड्रैगन, लव एंड वॉर, भूत बंगला, बेंज, शक्ति शालिनी, पैट्रियट, ओ रोमियो. 

इस लिस्ट में पांच भाषाओं की फिल्म हैं. 10 हिंदी, 5 तेलुगु, 3 तमिल, 1 मलयालम और 1 कन्नड़. कई बड़े सितारे एक से अधिक फिल्मों में नजर आएंगे, जैसे नयनतारा ('टॉक्सिक' और 'पैट्रियट'), यश ('रामायण पार्ट 1' और 'टॉक्सिक'), सनी देओल ('रामायण पार्ट 1' और 'बॉर्डर 2'), प्रभास ('स्पिरिट' और 'फौजी'), रणबीर कपूर ('रामायण पार्ट 1' और 'लव एंड वॉर'), आलिया भट्ट ('अल्फा' और 'लव एंड वॉर') तथा तृप्ति डिमरी ('स्पिरिट' और 'ओ रोमियो').

लिस्ट में दो सीक्वल भी शामिल हैं, 'धुरंधर 2' और 'बॉर्डर 2'. साथ ही, यह विभिन्न सिनेमैटिक यूनिवर्स को आगे बढ़ाती है, जैसे अल्फा (YRF स्पाई यूनिवर्स), बेंज (लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स) और शक्ति शालिनी (मैडॉक हॉरर-कॉमेडी यूनिवर्स).

शाहरुख खान की 'किंग' का टॉप पर होना उनके फैंस के लिए बड़ी खुशी की बात है. 'पठान' और 'जवान' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के बाद SRK की यह वापसी एक बार फिर बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाने वाली लग रही है. IMDb की यह लिस्ट दर्शाती है कि 2026 भारतीय सिनेमा के लिए एक धमाकेदार साल साबित होगा, जहां एक्शन, माइथोलॉजी, वॉर ड्रामा और रोमांस जैसे अलग-अलग जॉनर की फिल्में दर्शकों को थिएटर्स की ओर खींचेंगी.

