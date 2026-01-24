विज्ञापन

बॉर्डर 2 का बॉक्स ऑफिस पर कब्जा, सनी देओल की फिल्म ने भारत में कितना कमाया? जानें विदेश से आया कितना पैसा

Border 2 Worldwide Collection: बॉर्डर 2 बॉक्स ऑफिस पर आते ही छा गई है. फिल्म बीती 23 जनवरी को रिलीज हुई. आज 24 जनवरी को बॉर्डर 2 बॉक्स ऑफिस पर अपना पहला शनिवार पूरा कर लेगी. बॉर्डर 2 ने देश-विदेश में अपनी ओपनिंग कमाई से कमाल कर दिया है.

Border 2 Box Office Worldwide Collection: वर्ल्ड वाइड इतने करोड़ से खोला खाता

Border 2 Worldwide Box Office Collection Day 1: बॉर्डर 2 बॉक्स ऑफिस पर आते ही छा गई है. फिल्म बीती 23 जनवरी को रिलीज हुई. आज 24 जनवरी को बॉर्डर 2 बॉक्स ऑफिस पर अपना पहला शनिवार पूरा कर लेगी. बॉर्डर 2 ने देश-विदेश में अपनी ओपनिंग कमाई से कमाल कर दिया है. बॉर्डर 2 ने अपने ओपनिंग कलेक्शन से साल 2025 की सबसे कमाऊ फिल्म धुरंधर को भी पानी पिला दिया है. इसी के साथ इंडियन सिनेमा की सबसे कमाऊ लव स्टोरी फिल्म सैयारा की ओपनिंग कमाई से बॉर्डर 2 ने 10 करोड़ रुपये से ज्यादा कमाया है. चलिए जानते हैं बॉर्डर 2 ने पहले ही दिन भारत, ओवरसीज और वर्ल्ड वाइड कितने करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है.

बॉर्डर 2 वर्ल्डवाइड कलेक्शन

बॉर्डर 2 को लेकर इसके मेकर्स टी-सीरीज ने भारत में ओपनिंग डे की कमाई का ऑफिशियल आंकड़ा जारी कर दिया है. बॉर्डर 2 ने भारत में नेट 32.10 करोड़ रुपये से खाता खोला है. घरेलू बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का ग्रॉस कलेक्शन 38.21 करोड़ रुपये का है. ओवरसीज कलेक्शन की बात करें बॉर्डर 2 ने 3.34 करोड़ रुपये कमाए लिए हैं और फिल्म का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन 41.55 करोड़ रुपये हो गया है. यानी बॉर्डर 2 अपने पहले हॉलीडे वीकेंड में वर्ल्डवाइड 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा आसानी से पार कर लेगी. आपको बता दें, बॉर्डर 2 ने अपने ओपनिंग कलेक्शन से बड़ी-बड़ी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है.

सनी देओल की दूसरी बिगेस्ट ओपनर

बॉर्डर 2 सनी देओल के चार दशक के फिल्मी करियर की दूसरी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म बन गई है. सनी की साल 2023 में रिलीज हुई बिगेस्ट ओपनर गदर 2 है, जिसने भारत में 40 करोड़ रुपये से ज्यादा से खाता खोला था. लेकिन सनी ने बॉर्डर 2 के ओपनिंग कलेक्शन से बीते साल 2025 में रिलीज हुई फिल्म जाट की ओपनिंग कमाई का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. जाट ने 10-11 करोड़ रुपये से खाता खोला था.

बॉर्डर 2 सनी के साथ-साथ वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी के फिल्मी करियर की बिगेस्ट ओपनर बनकर उभरी है. कुल मिलाकर बॉर्डर आने वाले दो हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाई करने वाली है. बॉर्डर 2 साल 1997 में रिलीज हुई फिल्म बॉर्डर का सीक्वल है. बॉर्डर 2 का निर्देशन अनुराग सिंह ने किया है. फिल्म की निर्माता निधि दत्ता हैं, जो कि बॉर्डर के डायरेक्टर जेपी दत्ता की बेटी हैं.

