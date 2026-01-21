विज्ञापन

ये है शाहरुख खान को अंकल कहने वाली नकचढ़ी एक्ट्रेस, दो फिल्में और तेवर ऐसे

शाहरुख खान हाल में जॉय टर्किश अवॉर्ड्स 2026 के लिए रियाद पहुंचे थे. इस अवॉर्ड सेरेमनी से एक वीडियो वायरल हुआ. वीडियो में दिखाया गया कि शाहरुख स्टेज पर खड़े थे और टर्किश एक्ट्रेस Hande Erçel उनका वीडियो बना रही थीं. इसी वीडियो से सारा फसाद शुरू हुआ.

Read Time: 3 mins
ये है शाहरुख खान को अंकल कहने वाली नकचढ़ी एक्ट्रेस, दो फिल्में और तेवर ऐसे
Who is Hande Erçel? विदेशी एक्ट्रेस ने की शाहरुख खान की बेइज्जती!
नई दिल्ली:

Who is Hande Erçel? शाहरुख खान एक ऐसे स्टार हैं जो देश ही नहीं विदेशों में भी खासे पॉपुलर हैं. खासतौर पर लड़कियां उनके चार्म पर मरती हैं. वे इतने गर्मजोशी से मिलते हैं और सामने वाले को ऐसा फील करवाते हैं कि वही सबसे खास हो. किंग खान की यही अदा उनके किंग बनाती है लेकिन हाल में ऑनलाइन कुछ ऐसा हुआ जो उनके फैन्स को पसंद नहीं आया. शाहरुख ने कुछ नहीं किया लेकिन एक टर्किश एक्ट्रेस ने उन्हें लेकर कुछ ऐसा कमेंट कर दिया कि किंग खान के फैन्स को नाराज कर दिया. 

शाहरुख खान को कहा अंकल!

बात दरअसल ये है कि शाहरुख खान हाल में जॉय टर्किश अवॉर्ड्स 2026 के लिए रियाद पहुंचे थे. इस अवॉर्ड सेरेमनी से एक वीडियो वायरल हुआ. वीडियो में दिखाया गया कि शाहरुख स्टेज पर खड़े थे और टर्किश एक्ट्रेस Hande Erçel उनका वीडियो बना रही थीं. वीडियो वायरल हुआ तो लोग उन्हें शाहरुख खान की फैन बुलाने लगे. जब शाहरुख खान को लेकर ये चर्चा बढ़ी तो Hande सामने आईं और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर ऐसा कमेंट किया जो किंग खान के फैन्स को नाराज कर गया

Hande ने अपने इंस्टा पेज वह फोटो शेयर की. Hande ने शाहरुख खान की तरफ एक ऐरो बनाते हुए लिखा, ये अंकल कौन हैं? Hande ने लिखा, मैं केवल अपनी दोस्त अमीना को कैप्चर कर रही थी. मैं शाहरुख खान की फैन नहीं हूं. प्लीज ये गलत जानकारी फैलाना बंद करें. Hande की पोस्ट तुरंत वायरल हो गई और शाहरुख खान के फैन्स को ये बात बहुत बुरी लगी कि कोई बॉलीवुड के वर्ल्डफेसम एक्टर का इस तरह मजाक कैसे मना सकते है.

कौन है Hande Erçel?

Hande Erçel ये है शाहरुख खान को अंकल कहने वाली नकचढ़ी एक्ट्रेस, तीन फिल्में और तेवर ऐसे एक टर्किश एक्ट्रेस हैं, जो Güneşin Kızları (2015–16), Aşk Laftan Anlamaz (2016–17) और Sen Çal Kapımı (2020–21) जैसे टीवी और फिल्मों में अपने काम के लिए जानी जाती हैं. उन्होंने हिस्टोरिकल ड्रामा Intoxicated by Love (2024) से फिल्मों में डेब्यू किया, जिसने बॉक्स-ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़े और उन्होंने नेटफ्लिक्स पर आई रोमांटिक फिल्म Chasing the Wind (2025) में भी काम किया.

एर्सेल तुर्की की हाइएस्ट पेड एक्ट्रेसेज में से एक हैं. इसके साथ ही इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा फॉलो की जाने वाली टर्किश एक्ट्रेस हैं. वह IMDb की दुनिया की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस की लिस्ट में शामिल होने वाली इकलौती तुर्की (टर्किश) एक्ट्रेस थीं

