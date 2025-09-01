विज्ञापन

डिस्को डांसर में मिथुन की हीरोइन बन हुईं मशहूर, इस फेमस विलेन की रही गर्लफ्रेंड, 32 साल से गुमनाम है ये बॉलीवुड एक्ट्रेस

किम यशपाल, जिनका असली नाम सत्यकिम यशपाल था, 80 के दशक की सबसे ग्लैमरस बॉलीवुड एक्ट्रेसेस में से एक रही हैं. 1981 में आई फिल्म नसीब के मशहूर गाने “पकड़ो पकड़ो” में ऋषि कपूर के साथ नजर आकर उन्होंने दर्शकों का दिल जीत लिया था.

Read Time: 3 mins
Share
डिस्को डांसर में मिथुन की हीरोइन बन हुईं मशहूर, इस फेमस विलेन की रही गर्लफ्रेंड, 32 साल से गुमनाम है ये बॉलीवुड एक्ट्रेस
डिस्को डांसर में मिथुन संग मचाया धमाल, 32 साल से गुमनाम हैं ये एक्ट्रेस
नई दिल्ली:

मनमोहन देसाई की मल्टीस्टारर फिल्म 'नसीब' अगर आपकी यादों का हिस्सा है, तो कबड्डी पर बना गाना 'पकड़ो पकड़ो पकड़ो' आपको याद होगा, जिसमें ऋषि कपूर के साथ किम यशपाल नजर आई थीं. उनका असली नाम सत्यकिम यशपाल था, लेकिन फिल्मी दुनिया में वो किम यशपाल के नाम से मशहूर हुईं.अपनी खूबसूरती और ग्लैमरस अंदाज़ के दम पर किम ने 80 के दशक में खूब सुर्खियां बटोरीं. लेकिन जितनी तेजी से वो स्टारडम की रोशनी में आईं, उतनी ही अचानक फिल्मी पर्दे से गायब भी हो गईं, जिससे उनके फैंस आज भी हैरान हैं कि आखिर इस चमकते सितारे ने इंडस्ट्री से दूरी क्यों बना ली.

ये भी पढ़ें: 18 साल से ये डाइट फॉलो कर रही हैं करीना कपूर खान, सुबह खाती है ड्राई फ्रूट्स और डिनर करती हैं इतना हल्का

'जिमी जिमी गर्ल' का करियर

यश और वेंडी यशपाल के घर जन्मी किम को शुरू से ही डांस का शौक था. कथक सीखने के लिए वो मुंबई आईं और उस्ताद गोपी कृष्ण से ट्रेनिंग ली. इस दौरान उनकी मुलाकात फिल्म इंडस्ट्री के कई जाने-माने लोगों से हुई. किस्मत चमकी और 'फिर वही रात' 1980 से उनके करियर की शुरुआत हुई. 'डिस्को डांसर' उनके लिए टर्निंग प्वाइंट साबित हुआ, इस फिल्म ने मिथुन चक्रवर्ती को सुपरस्टार बना दिया. वहीं किम को 'जिमी जिमी आजा आजा' गाने की बदौलत पहचान मिली और वो 'जिमी जिमी गर्ल' के नाम से मशहूर हुईं. इसके बाद वह कई हिट फिल्मों का हिस्सा रहीं.

डैनी डेन्जोंगपा से अफेयर

पहली फिल्म 'फिर वही रात' के दौरान किम और फिल्म के डायरेक्टर डैनी की नजदीकियां बढ़ने लगीं. दोनों के अफेयर के खूब चर्चे हुए. लेकिन परवीन बॉबी उनके लिए मुसीबत बनीं. दरअसल, किम से पहले डैनी का परवीन के साथ अफेयर था. ऐसी खबरें आईं कि परवीन के डैनी के जीवन में दोबारा आने से किम के लिए मुश्किलें खड़ी हो गईं और दोनों अलग हुए.

32 साल से गुमनाम हैं किम

'फिर वही रात' और 'डिस्को डांसर' के अलावा किम ने 'नसीब', 'बुलंदी' और 'कमांडो' जैसी फिल्मों में काम किया. वो जानवरों और बच्चों के लिए चैरिटी वर्क करती हैं. वो एक क्वालीफाइड डांस टीचर भी हैं. किम ने 32 साल पहले फिल्मों से दूरी बना ली थी. उनकी आखिरी फिल्म 1993 में आई. उन्होंने 2014 में फेसबुक पर लास्ट पोस्ट की थी. वह अब मुंबई में ही गुमनामी की जिंदगी की जी रही है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Kim Yashpal, Satyakim Yashpal, Actress Kim Yashpal, Kim Yashpal Movies, Kim Yashpal Hit Movies
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com