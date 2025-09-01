डिस्को डांसर में मिथुन की हीरोइन बन हुईं मशहूर, इस फेमस विलेन की रही गर्लफ्रेंड, 32 साल से गुमनाम है ये बॉलीवुड एक्ट्रेस

मनमोहन देसाई की मल्टीस्टारर फिल्म 'नसीब' अगर आपकी यादों का हिस्सा है, तो कबड्डी पर बना गाना 'पकड़ो पकड़ो पकड़ो' आपको याद होगा, जिसमें ऋषि कपूर के साथ किम यशपाल नजर आई थीं. उनका असली नाम सत्यकिम यशपाल था, लेकिन फिल्मी दुनिया में वो किम यशपाल के नाम से मशहूर हुईं.अपनी खूबसूरती और ग्लैमरस अंदाज़ के दम पर किम ने 80 के दशक में खूब सुर्खियां बटोरीं. लेकिन जितनी तेजी से वो स्टारडम की रोशनी में आईं, उतनी ही अचानक फिल्मी पर्दे से गायब भी हो गईं, जिससे उनके फैंस आज भी हैरान हैं कि आखिर इस चमकते सितारे ने इंडस्ट्री से दूरी क्यों बना ली.

'जिमी जिमी गर्ल' का करियर

यश और वेंडी यशपाल के घर जन्मी किम को शुरू से ही डांस का शौक था. कथक सीखने के लिए वो मुंबई आईं और उस्ताद गोपी कृष्ण से ट्रेनिंग ली. इस दौरान उनकी मुलाकात फिल्म इंडस्ट्री के कई जाने-माने लोगों से हुई. किस्मत चमकी और 'फिर वही रात' 1980 से उनके करियर की शुरुआत हुई. 'डिस्को डांसर' उनके लिए टर्निंग प्वाइंट साबित हुआ, इस फिल्म ने मिथुन चक्रवर्ती को सुपरस्टार बना दिया. वहीं किम को 'जिमी जिमी आजा आजा' गाने की बदौलत पहचान मिली और वो 'जिमी जिमी गर्ल' के नाम से मशहूर हुईं. इसके बाद वह कई हिट फिल्मों का हिस्सा रहीं.

डैनी डेन्जोंगपा से अफेयर

पहली फिल्म 'फिर वही रात' के दौरान किम और फिल्म के डायरेक्टर डैनी की नजदीकियां बढ़ने लगीं. दोनों के अफेयर के खूब चर्चे हुए. लेकिन परवीन बॉबी उनके लिए मुसीबत बनीं. दरअसल, किम से पहले डैनी का परवीन के साथ अफेयर था. ऐसी खबरें आईं कि परवीन के डैनी के जीवन में दोबारा आने से किम के लिए मुश्किलें खड़ी हो गईं और दोनों अलग हुए.

32 साल से गुमनाम हैं किम

'फिर वही रात' और 'डिस्को डांसर' के अलावा किम ने 'नसीब', 'बुलंदी' और 'कमांडो' जैसी फिल्मों में काम किया. वो जानवरों और बच्चों के लिए चैरिटी वर्क करती हैं. वो एक क्वालीफाइड डांस टीचर भी हैं. किम ने 32 साल पहले फिल्मों से दूरी बना ली थी. उनकी आखिरी फिल्म 1993 में आई. उन्होंने 2014 में फेसबुक पर लास्ट पोस्ट की थी. वह अब मुंबई में ही गुमनामी की जिंदगी की जी रही है.