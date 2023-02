Haldi Ceremony: कियारा आडवाणी के भाई मिशाल ने शेयर की हल्दी सेरेमनी की नई तस्वीरें, PICS पर एक्ट्रेस ने दिया ये रिएक्शन 

मिशाल आडवाणी ने इंस्टाग्राम पर बहन कियारा आडवाणी की शादी से जुड़ी तस्वीरें शेयर की हैं. इन तस्वीरों को देखकर साफ पता चल रहा है कि यह हल्दी सेरेमनी की तस्वीरें हैं. इनमें वह बहन कियारा और मां जेनेवीव आडवाणी के साथ नजर आ रहे हैं. इन तस्वीरों को शेयर करते हुए मिशाल ने लिखा, Ain't nobody loves me better. इस पोस्ट पर कियारा आडवाणी ने कमेंट में हार्ट इमोजी शेयर करते हुए लिखा, आई लव यू. वहीं फैंस ने उन्हें सिद्धार्थ संग तस्वीरें शेयर करने की गुजारिश की है.

बता दें, हाल ही में मुंबई के सेंट रेजिस में कियारा और सिद्धार्थ मल्होत्रा का ग्रैंड रिसेप्शन हुआ था, जिसमें बॉलीवुड के दिग्गज सितारे पहुंचे थे. इस दौरान दोनों मनीष मल्होत्रा द्वारा तैयार किए गए आउटफिट में दिखे थे. दोनों का लुक काफी खूबसूरत लग रहा था. वहीं मेहमानों की बात करें तो काजोल, अजय देवगन, आलिया भट्ट, करीना कपूर जैसे बॉलीवुड सेलेब्स पार्टी की शान बने थे.