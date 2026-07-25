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स्क्रिप्ट पहले नहीं मिली, फिर भी छा गईं खुशाली कुमार, महेश मांजरेकर संग शेयर किया दिलचस्प अनुभव

महेश मांजरेकर के साथ ‘दुल्हनिया ले आएगी’ में नजर आ रहीं खुशाली कुमार ने बताया कि बिना स्क्रिप्ट पढ़े शूटिंग करना उनके लिए चुनौती भी था और यादगार अनुभव भी.

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स्क्रिप्ट पहले नहीं मिली, फिर भी छा गईं खुशाली कुमार, महेश मांजरेकर संग शेयर किया दिलचस्प अनुभव

खुशाली कुमार बीते कुछ वर्षों में अपनी फिल्मों के चयन से लगातार यह साबित कर रही हैं कि वह अपनी पहचान किसी सरनेम के सहारे नहीं, बल्कि दमदार किरदारों और कंटेंट-ड्रिवन सिनेमा के जरिए बनाना चाहती हैं. उन्होंने बड़े कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के बजाय ऐसी फिल्मों और कहानियों को प्राथमिकता दी है, जिनमें अभिनय की गुंजाइश हो. इसी सोच के साथ वह स्वतंत्र प्रोडक्शन हाउस और उभरते फिल्मकारों के साथ भी लगातार काम कर रही हैं.

हाल ही में भारत की सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली ओटीटी सीरीज 'सपने वर्सेस एवरीवन 2' में खुशाली कुमार की मौजूदगी ने दर्शकों को चौंकाया था. इस सीरीज में उनके सहज और ईमानदार अभिनय को काफी सराहा गया. इस प्रोजेक्ट ने यह भी दिखाया कि खुशाली पारंपरिक कमर्शियल फिल्मों तक सीमित रहने के बजाय मजबूत कहानी और प्रभावशाली किरदारों वाली स्क्रिप्ट्स को प्राथमिकता देती हैं.

अब खुशाली कुमार अपनी नई फिल्म 'दुल्हनिया ले आएगी' के जरिए दर्शकों का मनोरंजन कर रही हैं. आकाश आदित्य लांबा के निर्देशन में बनी यह फैमिली कॉमेडी फिल्म एक स्वतंत्र प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले तैयार हुई है. फिल्म में खुशाली पहली बार दिग्गज अभिनेता महेश मांजरेकर के साथ स्क्रीन शेयर करती नजर आ रही हैं. पिता-पुत्री की इस ऑन-स्क्रीन जोड़ी ने फिल्म में एक अलग ही भावनात्मक रंग जोड़ा है, जहां खुशाली की फ्रेश स्क्रीन प्रेजेंस और महेश मांजरेकर का अनुभवी अभिनय एक-दूसरे को खूबसूरती से संतुलित करते हैं.

महेश मांजरेकर के साथ काम करने के अनुभव को साझा करते हुए खुशाली कुमार ने कहा, "महेश जी के साथ काम करना मेरे लिए एक शानदार सीखने वाला अनुभव रहा. 'दुल्हनिया ले आएगी' से पहले ही उन्होंने मुझे बता दिया था कि वह कलाकारों को पहले से स्क्रिप्ट देने में विश्वास नहीं रखते, क्योंकि वह चाहते हैं कि परफॉर्मेंस पूरी तरह ताज़ा और सहज महसूस हो. इसलिए मैं इस प्रक्रिया के लिए मानसिक रूप से तैयार थी. हर सीन मुझे सेट पर ही समझाया जाता था और मैं उस पल की भावनाओं के अनुसार ईमानदारी से प्रतिक्रिया देती थी. इससे हमारे परफॉर्मेंस बेहद वास्तविक और स्वाभाविक बन पाए."

दिलचस्प बात यह है कि खुशाली ऐसे समय में कंटेंट-फर्स्ट फिल्मों का हिस्सा बन रही हैं, जब दर्शक भी मजबूत कहानियों वाली फिल्मों को लगातार पसंद कर रहे हैं. उनका फिल्मी सफर भी अलग-अलग शैलियों में फैला हुआ है. 'धोखा: राउंड डी कॉर्नर' में उन्होंने आर. माधवन के साथ काम किया, जबकि 'डेढ़ बीघा ज़मीन' में प्रतीक गांधी के साथ नजर आईं. इसके बाद 'Sapne Vs Everyone' जैसी चर्चित सीरीज और अब 'दुल्हनिया ले आएगी' के जरिए उन्होंने अपने अभिनय का एक और नया रंग दर्शकों के सामने पेश किया है.

'दुल्हनिया ले आएगी' एक पारिवारिक मनोरंजन से भरपूर फिल्म है, जिसमें कॉमेडी, इमोशन्स और दिल को छू लेने वाले पल देखने को मिलते हैं. फिल्म में खुशाली कुमार के अलावा महेश मांजरेकर, पीयूष मिश्रा और कई अन्य कलाकार अहम भूमिकाओं में हैं. इस फिल्म को एक ओर जहां फिल्म क्रिटिक्स ने पसंद किया है तो दूसरी ओर फिल्म को दर्शकों की ओर से भी भरपूर प्यार मिल रहा है.

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