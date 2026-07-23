एक बार फिर पर्दे पर दिखेंगी खुशाली कुमार, अब लेकर आई'दुल्हनिया ले आएगी'

खुशाली कुमार पिछले कुछ वर्षों से ऐसी फिल्मों और प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बन रही हैं, जो सिर्फ उनके सरनेम की वजह से नहीं, बल्कि अपनी मजबूत कहानी और दमदार कंटेंट के कारण चर्चा में रहे हैं. उन्होंने लगातार कंटेंट-ड्रिवन फिल्मों, स्वतंत्र (इंडिपेंडेंट) प्रोडक्शंस और नए फिल्मकारों के साथ काम करते हुए बतौर अभिनेत्री अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश की है. हाल ही में भारत की सबसे ज्यादा रेटिंग पाने वाली ओटीटी सीरीज 'सपने Vs एवरीवन 2' में उनकी मौजूदगी ने दर्शकों को चौंका दिया. इस सीरीज में उनके अभिनय को ईमानदार और प्रभावशाली बताया गया, वहीं दर्शकों को उनका एक अलग पक्ष देखने का मौका मिला. इस प्रोजेक्ट ने यह भी दिखाया कि खुशाली पारंपरिक कमर्शियल फिल्मों तक सीमित रहने के बजाय मजबूत कहानी और बेहतरीन कंटेंट वाले प्रोजेक्ट्स को प्राथमिकता दे रही हैं.

अब खुशाली अपनी अगली फिल्म 'दुल्हनिया ले आएगी' में नजर आने वाली हैं. यह एक कॉमेडी फिल्म है, जिसका निर्देशन आकाश आदित्य लांबा ने किया है और इसे एक इंडिपेंडेंट प्रोडक्शन हाउस ने प्रोड्यूस किया है. फिल्म में खुशाली के साथ दिग्गज अभिनेता महेश मांजरेकर और पियूष मिश्रा भी अहम भूमिकाओं में दिखाई देंगे. अनुभवी और समीक्षकों द्वारा सराहे गए कलाकारों के साथ काम करना खुशाली के सोच-समझकर किए गए फिल्मी चयन को दर्शाता है.

खुशाली ऐसे समय में अलग तरह के प्रोजेक्ट्स चुन रही हैं, जब कंटेंट-आधारित फिल्मों को दर्शकों का अच्छा समर्थन मिल रहा है. उनकी फिल्मोग्राफी लगातार अलग-अलग शैलियों में विस्तार कर रही है. उन्होंने आर. माधवन के साथ थ्रिलर फिल्म 'धोखा: राउंड डी कॉर्नर', प्रतीक गांधी के साथ सामाजिक ड्रामा 'डेढ़ बीघा ज़मीन', चर्चित ओटीटी सीरीज 'सपने Vs एवरीवन 2' और अब कॉमेडी फिल्म 'दुल्हनिया ले आएगी' के जरिए अपने अभिनय के अलग-अलग रंग पेश किए हैं.

'दुल्हनिया ले आएगी' खुशाली कुमार की फिल्मोग्राफी में एक और नया अध्याय जोड़ने जा रही है. अलग-अलग जॉनर और परफॉर्मेंस-ड्रिवन कहानियों की तलाश में आगे बढ़ रहीं खुशाली की यह फिल्म 24 जुलाई, यानी इस शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.