Khesari Lal Yadav ने शादी को लेकर दिया बड़ा बयान, आज पत्नी को छोड़ूंगा तो 5 मिनट में 25 ऑप्शन...

भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव (Khesari Lal Yadav) अपने फैंस के बीच हमेशा चर्चा का विषय बने रहते हैं. उनकी जोशीली एक्टिंग और गाने लाखों दिलों को छूते हैं. लेकिन हाल ही में उन्होंने अपनी निजी जिंदगी पर खुलकर बात की, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई. खेसारी ने अपनी पत्नी चंदा देवी के साथ रिश्ते को लेकर एक मजेदार लेकिन भावुक अंदाज में कहा, “अगर मैं अपनी बीवी को छोड़ दूं, तो मुझे 25 दूसरे ऑप्शन आसानी से मिल जाएंगे. लेकिन क्या गारंटी है कि 6 महीने बाद वो मुझसे झगड़ा नहीं करेंगी या मुझे मेरी चंदा नजर नहीं आएगी..हो सकता है कि तुम्हें भी बेहतर पति मिल जाए लेकिन क्या गारंटी है कि वो गलत नहीं करेगा.”

खेसारी की ये बातें एक इंटरव्यू के दौरान निकलीं, जहां उन्होंने शादी की अहमियत पर जोर दिया. उन्होंने बताया कि शादी के बाद भी जीवन में उतार-चढ़ाव आते हैं, लेकिन प्यार और समझदारी से ही रिश्ता मजबूत होता है. बता दें कि खेसारी ने 2006 में चंदा देवी से शादी की थी. ये कपल भोजपुरी इंडस्ट्री में एक मिसाल माना जाता है.

इस शादी से खेसारी लाल के दो बच्चे, एक बेटा और एक बेटी हैं. बच्चे दोनों के लिए जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा हैं. खेसारी अक्सर सोशल मीडिया पर परिवार के साथ की तस्वीरें शेयर करते हैं, जो फैंस को खूब पसंद आती हैं.

हालांकि खेसारी की जिंदगी में कभी-कभी अफवाहें भी घूमती रहीं, जैसे एक्स्ट्रा-मैरिटल अफेयर या दूसरी शादी की बातें. लेकिन स्टार ने हमेशा इनका खंडन किया है. उनका कहना है कि परिवार ही असली ताकत है. वह हंसते हुए कहते हैं, “फिल्मों में ड्रामा तो ठीक है, लेकिन असल जिंदगी में वफादारी सबसे ऊपर है.”

भोजपुरी के इस ‘लाल' ने ना सिर्फ सिल्वर स्क्रीन पर राज किया, बल्कि पर्सनल लाइफ में भी बैलेंस बनाए रखा. फैंस उनके इस बयान से सहमत हैं और सोशल मीडिया पर मीम्स व कमेंट्स की बाढ़ आ गई है. खेसारी की ये ईमानदार बातें साबित करती हैं कि अच्छे कलाकार होने के साथ-साथ अच्छे इंसान भी हैं.