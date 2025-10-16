विज्ञापन

खेसारी लाल यादव ने पत्नी संग मचाई बिहार की सियासत में हलचल, लालू प्रसाद यादव की पार्टी का थामा दामन

बिहार की सियासत में एक नया मोड़ आया है, जब भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने अपनी पत्नी चंदा यादव के साथ राष्ट्रीय जनता दल (RJD) की सदस्यता ग्रहण कर ली.

पवन सिंह से दो कदम आगे निकले खेसारी लाल यादव
नई दिल्ली:

तेजस्वी यादव ने इस मौके पर कहा, “हमने वादा किया है कि 14 नवंबर को हमारी सरकार बनने के दो महीने के भीतर ऐसा कानून लाएंगे, जिससे हर ऐसे परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिले, जिसके घर में कोई सरकारी नौकरी नहीं है. हमने जो वादा किया है, उसे पूरा करेंगे.” तेजस्वी ने आगे कहा कि पार्टी का लक्ष्य रोजगार, शिक्षा और न्याय पर केंद्रित राजनीति को मजबूत करना है.

वहीं, खेसारी लाल यादव ने कहा, “मैं लंबे समय से तेजस्वी भैया से जुड़ा रहा हूं, अब पार्टी के साथ मिलकर बिहार के कोने-कोने में काम करूंगा.” उन्होंने यह भी कहा कि वे आने वाले चुनाव में RJD और महागठबंधन के लिए पूरे जोश के साथ प्रचार करेंगे. खेसारी के आने से बिहार की सियासी फिजा में हलचल मच गई है.
 

