राजनीति में आते ही खेसारी लाल यादव का बड़ा फैसला, अब ये काम बहुत कम करते दिखेंगे भोजपुरी सुपरस्टार

भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव इन दिनों राजनीति को लेकर सुर्खियों में हैं. वह हाल ही में राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) में पत्नी चंदा यादव के साथ शामिल हुए हैं. खेसारी लाल यादव बिहार की छपरा सीट से विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हैं.

खेसारी लाल यादव का राजनीति में कदम: छपरा के लिए बड़े बदलाव की उम्मीद
नई दिल्ली:

भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव इन दिनों राजनीति को लेकर सुर्खियों में हैं. वह हाल ही में राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) में पत्नी चंदा यादव के साथ शामिल हुए हैं. खेसारी लाल यादव बिहार की छपरा सीट से विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हैं. छपरा से चुनाव लड़ने का फैसला करने वाले खेसारी ने हाल ही में अपने इरादों को स्पष्ट करते हुए कहा कि उनकी प्राथमिकता क्षेत्र की समस्याओं को हल करना है. उन्होंने खुलासा किया कि उनकी पत्नी को चुनाव लड़ने की इच्छा थी, लेकिन प्रेरणा मिलने के बाद उन्होंने स्वयं यह जिम्मेदारी ली. 

खेसारी लाल यादव ने कहा, "मैंने कभी राजनीति में आने की नहीं सोची थी, लेकिन अब मैं पूरे मन से छपरा की सेवा करूंगा. अगर मैं प्रेरित न होता, तो शायद मैं चुनाव भी नहीं लड़ता, क्योंकि मैं अपनी पत्नी को ही चुनाव लड़ना चाहता था. मैं राजनीति में कभी नहीं जाना चाहता था... मैं हमेशा किसी भी काम के लिए समय निकालता हूं. अब मैं संगीत को थोड़ा कम नहीं, बल्कि कम कर दूंगा... मैं यहां ज्यादा समय दूंगा क्योंकि छपरा में समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं.'

उन्होंने आगे कहा, 'इस बरसात में डीएम कार्यालय में भी पानी घुस गया था, और पूरे छपरा के व्यापारी वर्ग को काफी नुकसान हुआ. अगर जल निकासी व्यवस्था दुरुस्त होती, तो उन्हें इतनी तकलीफ नहीं होती. मैंने खुद को विकसित किया है, मैं यह सुनिश्चित करने की कोशिश करूंगा कि जैसे मेरे बच्चे बेहतर स्कूलों में पढ़ें, वैसे ही छपरा के भविष्य के बच्चे भी बेहतर स्कूलों में पढ़ें.'

आपको बता दें कि राजनीति में आने के बाद खेसारी अपने संगीत और अभिनय को कुछ समय के लिए कम करेंगे, ताकि वह जनसेवा पर ध्यान दे सकें. उनकी यह घोषणा छपरा के मतदाताओं में उत्साह पैदा कर रही है. खेसारी की लोकप्रियता और जनता से जुड़ाव को देखते हुए राजद को उनसे काफी उम्मीदें हैं. बिहार विधानसभा चुनाव में खेसारी का यह नया सफर राजनीति और मनोरंजन जगत में चर्चा का विषय बना हुआ है.

