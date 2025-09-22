विज्ञापन

26 सितंबर को रिलीज होगी खेसारीलाल यादव की 'अवैध', फैन्स बोले- फ्लावर नहीं फायर है

खेसारीलाल यादव और अपर्णा मल्लिक की फिल्म अवैध की रिलीज डेट आ गई है. फिल्म 26 सितंबर को रिलीज हो रही है और फैन्स के खूब कमेंट्स भी आ रहे हैं.

खेसारीलाल यादव की भोजपुरी फिल्म 'अवैध' 26 सितंबर को होगी रिलीज
भोजपुरी सिनेमा (Bhojpuri Cinema) के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव (Khesari Lal Yadav) और एक्ट्रेस अपर्णा मल्लिक की फिल्म 'अवैध' 26 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है. इस फिल्म को भोजपुरी सिनेमा में एक अलग हटकर प्रयोग माना जा रहा है, जो अपनी अनूठी कहानी और चौंकाने वाले मोड़ों के लिए चर्चा का विषय बनी हुई है. बात अगर कहानी की करें तो फिल्म की नायिका अपर्णा मल्लिक न केवल खेसारी लाल यादव के प्रेमिका के रूप में दिखाई दे रही हैं, बल्कि वह एक ऐसा जटिल किरदार निभा रही हैं जिसके बारे में दर्शक फिल्म देखने के बाद ही जान पाएंगे.

भोजपुरी फिल्म अवैध से जुड़े के अनुसार, 'अपर्णा ने इस फिल्म और इसके सिक्वल 'गन्स ऑफ मुंगेर' में कुल पांच अलग-अलग किरदार निभाए हैं. यह भोजपुरी सिनेमा के इतिहास में एक अनोखा रिकॉर्ड है, जो दर्शकों के लिए एक बड़ा सरप्राइज़ साबित होगा.' भोजपुरी फिल्म अवैध के ट्रेलर पर फैन्स के खूब कमेट भी आ रहे हैं. एक फैन ने यूट्यूब पर लिखा है, 'सच में फ्लावर नहीं फायर.' वहीं एक और फैन ने लिखा है, 'न पुलिस में रिपोर्ट होता है न अदालत में कोर्ट होता है. जब भी खेसारी लाल यादव का फिल्म अपलोड होता है, तो सिर्फ विस्फोट होता है .'

खेसारीलाल यादव की अवैध का ट्रेलर

'अवैध' की कहानी को भोजपुरी सिनेमा में एकदम नई और अनोखी बताया जा रहा है. निर्देशक ने इस प्रोजेक्ट को दो पार्ट्स में बांटा है, जिसका सिक्वल 'गन्स ऑफ मुंगेर' जल्द ही रिलीज किया जाएगा. दोनों फिल्में मिलकर एक संपूर्ण कहानी पेश करेंगी, जिसमें अपर्णा मल्लिक के मल्टी कैरेक्टर कहानी को हर बार नया मोड़ देते हैं. यही कारण है कि निर्माता फिल्म रिलीज तक उनके किरदारों को पूरी तरह से गोपनीय रखे हुए हैं.

फिल्म में प्रसिद्ध गायिका कल्पना का गया हुआ एक गाना दर्शकों का दिल छू लेने वाला बताया जा रहा है, जो खेसारी लाल यादव और अपर्णा मल्लिक पर फिल्माया गया है. खेसारी लाल यादव और अपर्णा मल्लिक के अलावा फिल्म में अन्य कलाकारों ने भी बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है. 26 सितंबर को रिलीज होने वाली अवैध दर्शकों के बीच कितनी पसंद की जाएगी, लेकिन फिल्म को लेकर फैन्स के बीच सुगबुगाहट है.

Bhojpuri Cinema, Khesari Lal Yadav, Avaidh Release Date
