विज्ञापन

KBC 18: अमिताभ बच्चन के शो में हिस्सा लेने की क्या है प्रक्रिया? कब और कहां कर सकते हैं रजिस्टर, पढ़ें डिटेल्स

दो दशकों से ज्यादा समय से 'कौन बनेगा करोड़पति' (KBC) भारत के सबसे सफल टेलीविजन क्विज शो में से एक रहा है. अगर आप KBC में हिस्सा लेना चाहते हैं तो यहां आपको जरूरी सारी जानकारी मिलेगी.

Read Time: 3 mins
Share
KBC 18: अमिताभ बच्चन के शो में हिस्सा लेने की क्या है प्रक्रिया? कब और कहां कर सकते हैं रजिस्टर, पढ़ें डिटेल्स
अमिताभ बच्चन के शो में हिस्सा लेने की क्या है प्रक्रिया?
नई दिल्ली:

दो दशकों से ज्यादा समय से 'कौन बनेगा करोड़पति' (KBC) भारत के सबसे सफल टेलीविजन क्विज शो में से एक रहा है. इसे ज्यादातर समय अमिताभ बच्चन ने होस्ट किया. इस प्रोग्राम ने देश भर के कंटेस्टेंट्स की जिंदगी बदल दी है और यह भारतीय टेलीविजन का एक अहम हिस्सा बन गया है. शो 10 अगस्त से प्रीमियर हो चुका है.  अगर आप लंबे समय से इसे देख रहे हैं या पहली बार KBC देखना चाहते हैं, या इस शो में हिस्सा लेना चाहते हैं तो यहां आपको सारी जरूरी जानकारी मिलेगी.

'कौन बनेगा करोड़पति' क्या है?
'कौन बनेगा करोड़पति' इंटरनेशनल क्विज शो फॉर्मेट 'हू वॉन्ट्स टू बी अ मिलियनेयर?' (Who Wants to Be a Millionaire?) का भारतीय वर्जन है. यह प्रोग्राम कंटेस्टेंट्स की परीक्षा कई मल्टीपल-चॉइस सवालों के जरिए लेता है, जिसमें हर सही जवाब के बाद प्राइज मनी बढ़ती जाती है. मुश्किल सवालों के जवाब देने में मदद के लिए कंटेस्टेंट्स लाइफलाइन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं. 2000 में शुरू होने के बाद से KBC भारत के सबसे लंबे समय तक चलने वाले और सबसे प्रभावशाली टेलीविजन शो में से एक बन गया है.

यह भी पढ़ें- अमिताभ -वहीदा का 52 साल पुराना रक्षाबंधन सॉन्ग, बना भाई- बहन के प्यार का मिसाल, आज भी कर देता है इमोशनल, मुकेश की आवाज में अमर

KBC 18 को कौन होस्ट कर रहा है?
अमिताभ बच्चन 'कौन बनेगा करोड़पति' सीजन 18 के होस्ट के तौर पर वापसी कर रहे हैं. शाहरुख खान द्वारा होस्ट किए गए एक सीजन को छोड़कर, अमिताभ बच्चन ने इस क्विज शो के हर सीजन को होस्ट किया है और वे KBC से गहराई से जुड़े हुए हैं.

आप KBC कहां देख सकते हैं?
दर्शक KBC 18 को यहां देख सकते हैं, सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन, सोनी LIV (स्ट्रीमिंग). टेलीविजन पर प्रसारण के बाद एपिसोड सोनी LIV पर ऑन-डिमांड भी उपलब्ध हो सकते हैं. 

आप KBC में कैसे हिस्सा ले सकते हैं?
कंटेस्टेंट सोनी की ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के जरिए रजिस्टर कर सकते हैं. आमतौर पर एप्लीकेंट्स को रजिस्ट्रेशन पीरियड के दौरान  ऑफिशियल सोनी चैनलों और पार्टनर प्लेटफॉर्म पर बताए गए सवालों के जवाब देने होते हैं. शॉर्टलिस्ट किए गए पार्टिसिपेंट्स को शो में आने से पहले कई राउंड की स्क्रीनिंग से गुज़रना पड़ता है.   

यह भी पढ़ें-  प्रियंका चोपड़ा की मां मधु चोपड़ा ने कृति सेनन के विवादित ऐड पर दिया रिएक्शन, एक्ट्रेस के कपड़ों को लेकर कही ये बात

KBC में सबसे ज्यादा प्राइज मनी क्या है?
कौन बनेगा करोड़पति में टॉप प्राइज 7 करोड़ रुपये है. कंटेस्टेंट मुश्किल सवालों के जवाब देते हैं, जिसमें गारंटीड माइलस्टोन अमाउंट यह पक्का करते हैं कि कुछ लेवल पार करने के बाद वे अपनी जीती हुई सारी रकम न हारें.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Kaun Banega Crorepati 18 Episodes, Kaun Banega Crorepati 18 Release Date, Kaun Banega Crorepati 18 Show, Kaun Banega Crorepati 18 Update, Amitabh Bachchan
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com