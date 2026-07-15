13 साल पुराना कैटरीना कैफ का वो गाना, जो बाबा बुल्ले शाह और पंजाबी लोकगीत से था इंस्पायर्ड, हर डांस प्रेमियों की प्लेलिस्ट में नंबर वन

साल 2013 में रिलीज हुई फिल्म ‘धूम 3' का सुपरहिट गाना ‘कमली कमली' आज भी बॉलीवुड के सबसे आइकॉनिक डांस नंबर्स में गिना जाता है. कैटरीना कैफ के दमदार डांस मूव्स, सुनिधि चौहान की जोशीली आवाज और प्रीतम के शानदार म्यूजिक ने इस गाने को रिलीज के साथ ही ब्लॉकबस्टर बना दिया था. हालांकि बहुत कम लोग जानते हैं कि इस गाने के बोलों के पीछे सूफी संत बाबा बुल्ले शाह की कविताओं और पंजाबी लोकगीतों की प्रेरणा छिपी हुई है. यही वजह है कि 13 साल बाद भी यह गाना लोगों की प्लेलिस्ट में अपनी जगह बनाए हुए है और हर डांस परफॉर्मेंस का पसंदीदा हिस्सा बना रहता है.

बाबा बुल्ले शाह और पंजाबी लोकगीतों से मिला था ‘कमली' का कनेक्शन

‘कमली कमली' के बोल गीतकार अमिताभ भट्टाचार्य ने लिखे थे, जबकि संगीत प्रीतम ने तैयार किया था. इस गाने में इस्तेमाल किया गया ‘कमली' शब्द सूफी संत बाबा बुल्ले शाह की रचनाओं और पंजाबी लोक संगीत से प्रेरित माना जाता है. सूफी परंपरा में ‘कमली' का अर्थ प्रेम और भक्ति में पूरी तरह डूब जाने की अवस्था से जोड़ा जाता है. यही सूफियाना एहसास इस गाने के शब्दों में भी दिखाई देता है, जिसने इसे एक साधारण डांस नंबर से अलग पहचान दिलाई.

2 करोड़ की शूटिंग और वैभवी मर्चेंट की शानदार कोरियोग्राफी

‘कमली कमली' अपने समय के सबसे महंगे गानों में भी शामिल रहा. रिपोर्ट्स के मुताबिक, केवल इस एक गाने की शूटिंग पर करीब 2 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे. इसकी कोरियोग्राफी मशहूर कोरियोग्राफर वैभवी मर्चेंट ने की थी, जिसके लिए उन्हें कई पुरस्कार भी मिले. गाने में हिप-हॉप, सूफी, ब्रेक डांसिंग और पॉप-एंड-लॉक जैसे कई डांस स्टाइल का शानदार फ्यूजन देखने को मिला, जिसने इसे विजुअली भी बेहद खास बना दिया.

कैटरीना कैफ ने की थी कड़ी ट्रेनिंग

‘कमली कमली' में कैटरीना कैफ का डांस आज भी उनके करियर के सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस में गिना जाता है. इस गाने के लिए उन्होंने लंबे समय तक कठिन डांस ट्रेनिंग ली थी. रिपोर्ट्स के अनुसार, गाने में दिखने वाले लगभग सभी डांस स्टेप्स और परफॉर्मेंस कैटरीना ने खुद किए थे. केवल कुछ बेहद जोखिम भरे स्टंट्स के लिए ही बॉडी डबल का इस्तेमाल किया गया था. कैटरीना की मेहनत, शानदार कोरियोग्राफी और सूफी रंग से सजे इस गाने ने ‘कमली कमली' को बॉलीवुड के सबसे यादगार डांस नंबर्स में शामिल कर दिया.

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