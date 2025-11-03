कार्तिक आर्यन ने क्रिसमस 2025 किया लॉक, ‘तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी’ से दोबारा लगेगा त्योहार का तड़का

दीवाली पर ‘भूल भुलैया 3' से बॉक्स ऑफिस पर धमाका करने के बाद कार्तिक आर्यन अब एक और फेस्टिव सीज़न पर निशाना साध चुके हैं. उनकी अगली फिल्म ‘तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी' क्रिसमस 2025 पर रिलीज़ होगी. पिछले कुछ सालों में कार्तिक ने खुद को उस बिरादरी में शामिल कर लिया है जिसे ट्रेड ‘सेफ बेट' मानती है. ‘भूलभुलैया 3' ने ओपनिंग डे पर करीब 35 करोड़ रुपये का कारोबार किया और दीवाली वीकेंड पर शानदार रन बनाया. ऐसे में यह मानने की पूरी वजह है कि क्रिसमस का समय उनके लिए एक और बड़ा बॉक्स ऑफिस मौका साबित हो सकता है.

फिल्म को धर्मा प्रोडक्शंस और नमः पिक्चर्स बना रहे हैं, जबकि निर्देशन समीर विदवान्स कर रहे हैं — वही डायरेक्टर जिन्होंने ‘सत्यप्रेम की कथा' में कार्तिक के साथ एक सधी हुई रोमांटिक कहानी कही थी. इस बार उनके साथ जोड़ी में होंगी अनन्या पांडे, और दर्शक दोनों को दोबारा साथ देखने के लिए उत्साहित हैं.

ट्रेड सर्किट की मानें तो क्रिसमस रिलीज़ हमेशा फ़ायदे का सौदा मानी जाती है, छुट्टियों का मौसम, पारिवारिक दर्शक और फेस्टिव मूड फिल्म को शुरुआती दिनों में बड़ा स्पेस देता है. कार्तिक की लगातार बढ़ती लोकप्रियता और उनका भरोसेमंद स्टार इमेज इस फिल्म के पक्ष में काम कर सकती है. अब देखना यह है कि ‘तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी' क्रिसमस पर कितना प्यार और कितनी कमाई बटोर पाती है. फिलहाल तो इंडस्ट्री की नज़रें इसी पर टिकी हैं.