विज्ञापन

विशाल भारद्वाज की ओ रोमियो के लिए शाहिद कपूर नहीं ये एक्टर थे पहली पसंद, जान लीजिए कौन था ये हीरो

विशाल भारद्वाज की फिल्म ओ रोमियो सिनेमाघरों में फरवरी के महीने में रिलीज होने जा रही है. इस फिल्म में शाहिद कपूर लीड रोल में नजर आएंगे. शाहिद से पहले ये रोल किसी और एक्टर को ऑफर हुआ था.

Read Time: 2 mins
Share
विशाल भारद्वाज की ओ रोमियो के लिए शाहिद कपूर नहीं ये एक्टर थे पहली पसंद, जान लीजिए कौन था ये हीरो
विशाल भारद्वाज की ओ रोमियो के लिए शाहिद कपूर नहीं ये एक्टर थे पहली पसंद
नई दिल्ली:

विशाल भारद्वाज की फिल्म ओ रोमियो 13 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है. फिल्म का टीजर हाल ही में रिलीज हुआ था. जिसमें शाहिद कपूर का खूंखार रूप देखने को मिला है. ओ रोमियो में शाहिद कपूर के साथ तृप्ति डिमरी लीड रोल में नजर आने वाली हैं. विशाल की फिल्म शाहिद से पहले किसी और एक्टर को ऑफर हुई थी. मगर उन्होंने फिल्म करने से मना कर दिया था. जिस एक्टर ने ओ रोमियो में शाहिद के रोल के लिए मना किया था उसका नाम कार्तिक आर्यन है. कार्तिक आर्यन पहले विशाल भारद्वाज की फिल्म में नजर आने वाले थे.

ये भी पढ़ें: अर्चना पूरन सिंह का 60 की उम्र में टूटा हाथ, फिर आई लाइलाज बीमारी, बेटे ने कहा– 'मां अब पहले जैसी नहीं रहेंगी'

The Real Life Romeo

कार्तिक को किया था साइन

टाइम्स नाउ की रिपोर्ट के मुताबिक कार्तिक आर्यन ने विशाल भारद्वाज की पहली फिल्म साइन की थी. 2024 में रूमर्स शुरू हुई थीं कि डायरेक्टर ने स्टार को हुसैन उस्तरा से प्रेरित रोल ऑफर किया था. लेकिन शुरुआती बातचीत के बाद, कार्तिक ने विनम्रता से मना कर दिया. फिर विशाल ने यह रोल शाहिद को ऑफर किया. रिपोर्ट की मानें तो कार्तिक ने ओ रोमियो को इसलिए रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वह अपने करियर की शुरुआत में एंटी-हीरो का रोल नहीं करना चाहते थे. उन्होंने फ्रेडी के साथ ग्रे स्पेस को एक्सप्लोर किया.

ऐसा है टीजर

शाहिद कपूर की ओ रोमियो का टीजर आखिरकार रिलीज हो गया है. साजिद नाडियाडवाला की इस फिल्म का एक मिनट 35 सेकंड लंबा वीडियो क्लिप शनिवार सुबह जारी किया गया. ये फिल्म सच्ची घटनाओं से प्रेरित एक दमदार और प्रभावशाली रिवेंज रोमांस है. टीजर में एकतरफा प्यार दिखाया गया है. जिसमें एक बहुत ही इमोशनल और उथल-पुथल भरी कहानी है जो जुनून, दर्द और प्यार न मिलना दिखाती है. क्लिप में शाहिद कपूर अपने पूरे शरीर पर बने टैटू दिखाते नजर आ रहे हैं. व गुंडों से लड़ते और गोलियां चलाते भी दिख रहे हैं.

ओ रोमियो की बात करें तो इसमें शाहिद कपूर के साथ तृप्ति डिमरी, नाना पाटेकर, अविनाश तिवारी, दिशा पाटनी, अरुणा ईरानी, विक्रांत मैसी और तमन्ना भाटिया और फरीदा जलाल अहम किरदार निभाते नजर आएंगे.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
O Romeo, O Romeo Movie, Shahid Kapoor, Kartik Aaryan, Vishal Bhardwaj
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com