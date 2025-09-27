विज्ञापन

कार्तिक आर्यन ने अंधेरी में खरीदा 13 करोड़ रुपए में ऑफिस स्पेस, अमिताभ, शाहरुख,दीपिका जैसे सेलेब्स की लिस्ट में हुए शामिल...

बॉलीवुड अभिनेता कार्तिक आर्यन ने मुंबई में एक बड़े व्यावसायिक निवेश के साथ अपने रियल एस्टेट पोर्टफोलियो का विस्तार किया है.

कार्तिक आर्यन ने अंधेरी में खरीदा 13 करोड़ रुपए में ऑफिस स्पेस
नई दिल्ली:

बॉलीवुड अभिनेता कार्तिक आर्यन ने मुंबई में एक बड़े व्यावसायिक निवेश के साथ अपने रियल एस्टेट पोर्टफोलियो का विस्तार किया है. इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन (IGR) की वेबसाइट पर स्क्वायर यार्ड्स द्वारा प्राप्त संपत्ति पंजीकरण दस्तावेजों के अनुसार, कार्तिक ने हाल ही में अपने माता-पिता, माला तिवारी और मनीष तिवारी के साथ मिलकर अंधेरी पश्चिम में 13 करोड़ रुपये का एक ऑफिस स्पेस खरीदा है. यह लेन-देन सितंबर 2025 में पंजीकृत हुआ. नई अधिग्रहीत संपत्ति अंधेरी पश्चिम के प्रीमियम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में से एक सिग्नेचर बाय लोटस में स्थित है. इस कार्यालय में RERA के अनुसार 176.98 वर्ग मीटर (लगभग 1,905 वर्ग फुट) का कार्पेट एरिया और 194.67 वर्ग मीटर (लगभग 2,095 वर्ग फुट) का निर्मित क्षेत्रफल है. साथ ही तीन समर्पित कार पार्किंग स्लॉट भी हैं.

यह खरीदारी कार्तिक द्वारा शैटॉ डे अलीबाग में 2 करोड़ रुपये मूल्य का 2,000 वर्ग फुट का भूखंड खरीदने के कुछ समय बाद हुई है. उस निवेश के बारे में बात करते हुए एक्टर ने कहा था, "अलीबाग आज निवेश करने के लिए सबसे रोमांचक जगहों में से एक बन गया है - मुंबई के करीब, मैं वहां अपना घर बनाने की योजना बना रहा हूं. यह पहली बार है जब मैंने ज़मीन में निवेश किया है और मुझे अभिनंदन लोढ़ा परिवार पर पूरा भरोसा है. मुझे यह निवेश करके खुशी हो रही है."

कार्तिक अब उन बॉलीवुड सितारों की बढ़ती सूची में शामिल हो गए हैं जो अलीबाग में आलीशान ज़मीन से लेकर मुंबई में प्रमुख व्यावसायिक जगहों तक, रणनीतिक संपत्ति निवेश कर रहे हैं. अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, अनुष्का शर्मा, कृति सनोन जैसे सेलेब्स के पास पहले से ही अलीबाग में संपत्तियां हैं.

वर्कफ्रंट की बात करें तो एक्टरके पास अनुराग बसु की "तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी" है, जो वैलेंटाइन डे 2026 पर रिलीज हो सकती है. वहीं "नागज़िला" अगस्त 2026 में रिलीज़ के लिए तैयार है. इनके अलावा भी उनके पास कई रोमांचक फिल्में हैं. 

