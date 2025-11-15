करीना कपूर ने खाने पर खोले राज तो रणबीर ने बताया किस्सा, डाइनिंग विद द कपूर्स के ट्रेलर को देखेंगे बार-बार

हिंदी सिनेमा पर 1930 के दशक से राज करने वाले कपूर खानदान की आज भी बॉलीवुड में काफी मशहूर है. करीना कपूर, करिश्मा कपूर और रणबीर कपूर पर्दे पर राज कर रहे हैं. फिल्मों के अलावा कपूर खानदान के खाने को लेकर किस्से भी चर्चा का विषय रहे हैं. अब अपने इन्हीं शौक और जिंदगी के खास पलों को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए कपूर फैमिली की नई डॉक्यूमेंट्री आ रही है, जो 21 नवंबर से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी. इसी बीच कपूर फैमिली की नई डॉक्यूमेंट्री 'डाइनिंग विद द कपूर्स' का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है, जिसमें करिश्मा कपूर, करीना कपूर, जहान कपूर, अगस्त्य नंदा, आदर जैन, नीतू कपूर, रिद्धिमा कपूर, बबीता कपूर, रणबीर कपूर, अरमान जैन, नव्या नवेली नंदा समेत कई स्टार दिख रहे हैं.

ट्रेलर में कपूर फैमिली अपने खाने के शौक को बयां करती हुई नजर आ रही है. वहीं डाइनिंग टेबल पर सभी लोग अपने पर्सनल एक्सपीरियंस और राज कपूर के साथ यादों को शेयर करते हुए नजर आ रहे हैं. इस ट्रेलर को देखने के बाद फैंस ने भी फायर और हार्ट इमोजी के जरिए रिएक्शन दिया है. एक यूजर ने लिखा, बेसब्री से है इसके पहले एपिसोड का है इंतजार

जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि इस डॉक्यूमेंट्री को अरमान जैन ने क्रिएट किया है और निर्देशित और लेखन का काम स्मृति मुंद्रा ने किया है. डॉक्यूमेंट्री में सिर्फ खाने की बातें नहीं होंगी, बल्कि खाने के साथ कपूर फैमिली के पर्सनल राज और अटूट प्रेम को भी दिखाया जाएगा, जिसकी एक झलक ट्रेलर में देखने को मिल गई है. वहीं यह पहली बार है जब कपूर खानदान के इतिहास को पर्दे पर समेटकर दर्शकों के सामने पेश किया जाएगा. इससे पहले साल 2024 में पूरे देश के 40 शहरों में राज कपूर की 10 सुपरहिट फिल्मों की प्रदर्शनी रखी गई थी.

बता दें, बॉलीवुड के 'शोमैन' राज कपूर के खाने के शौक से जुड़े किस्से आज भी सुनने को मिलते हैं. राज कपूर खाने के इतने शौकीन थे कि वो स्कूल के समय में घर का बना खाना दोस्तों में बांट देते थे और खुद पैसों से खरीद कर बाहर का तीखा और चटपटा खाना खाते थे. ऐसे ही दिवंगत ऋषि कपूर भी पराठे के शौकीन थे. ज्यादा पराठे खाने की वजह से 'हाउसफुल 2' की शूटिंग में काफी परेशानी हुई थी. उन्होंने ये किस्सा खुद शेयर किया था.