विज्ञापन
WAR Update
  • ईरान के IRGC के कमांड सेंटर, एयर डिफेंस सिस्टम पर US का हमला, मिसाइल‑ड्रोन लॉन्च साइट्स को भारी नुकसान
  • दुबई के पास ऑस्ट्रेलियाई बेस पर ईरान का अटैक, रक्षा मंत्री बोले- सभी सैनिक सुरक्षित
  • दिल्ली एयरपोर्ट पर आज 80 फ्लाइट कैंसिल, मिडिल ईस्ट जाने वाली 36 और आने वाली 44 उड़ानें रद्द
  • UAE में फंसे भारतीयों की घर वापसी के लिए विशेष उड़ानों का संचालन करेगी स्पाइसजेट
  • UAE एयर डिफेंस की बड़ी कामयाबी: 9 बैलिस्टिक मिसाइल, 6 क्रूज मिसाइल और 148 ड्रोन मार गिराए
  • मिडिल ईस्ट में फ्लाइट संकट गहराया: 4 दिनों में 7 देशों के एयरपोर्ट्स पर 9,500 उड़ानें कैंसिल
  • ईरान ने दुबई की बहुमंजिला इमारत को ड्रोन से बनाया निशाना, बिल्डिंग में US सैनिक थे मौजूद

Holi Song: ब्रेकअप के बाद जब एक्स कपल ने साथ खेली रंगों की होली, 13 साल पुराना गाना बना ब्लॉकबस्टर हिट

होली के इस सुपरहिट गाने में ब्रेकअप के बाद जब एक्स कपल साथ नजर आया तो ऑनस्क्रीन उनकी फ्रेंडली केमिस्ट्री ने रंगों के बीच मचा दिया था अलग ही जादू.

Read Time: 3 mins
Share
Holi Song: ब्रेकअप के बाद जब एक्स कपल ने साथ खेली रंगों की होली, 13 साल पुराना गाना बना ब्लॉकबस्टर हिट
जब ब्रेकअप के बाद रंगों के बीच दिखी एक्स कपल की फ्रेंडली केमिस्ट्री
नई दिल्ली:

फिल्मों में होली के गानों की बात हो और बलम पिचकारी का जिक्र ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता. ये वो गाना है जिसने ना सिर्फ होली के रंगों को और ज्यादा चमकदार बनाया बल्कि एक एक्स कपल की ऑनस्क्रीन केमिस्ट्री को भी नए अंदाज में दिखाया. जब ब्रेकअप के बाद पहली बार दीपिका पादुकोण और रणबीर कपूर ने इस गाने में साथ रंग खेला तो फैंस के लिए ये किसी सरप्राइज से कम नहीं था. पर्दे पर दोनों की मस्ती, दोस्ती और हल्की सी नोकझोंक ने दर्शकों का दिल जीत लिया और फिल्म को सुपरहिट बनाने में भी बड़ी भूमिका निभाई.

फिल्म में दिखी एक्स की फ्रेंडली केमिस्ट्री

फिल्म ये जवानी है दीवानी में बलम पिचकारी गाना एक ऐसा सीन लेकर आया जिसमें एक्स लवर्स ने पुराने गिले शिकवे भूलकर खुलकर होली खेली. दीपिका और रणबीर का रियल लाइफ ब्रेकअप उस समय काफी चर्चा में था लेकिन इस गाने में दोनों की बॉन्डिंग बिल्कुल अलग नजर आई. ऐसा लगा जैसे स्क्रीन पर सिर्फ दो दोस्त मस्ती कर रहे हों. यही वजह रही कि दर्शकों ने इस सीन को खूब पसंद किया और गाना हर होली पार्टी की प्लेलिस्ट में शामिल हो गया.

ये भी पढ़ें- Holi Song: 1 बिलियन से ज्यादा यूट्यूब व्यूज वाला 9 साल पुराना होली का गाना, जो आज भी है सुपरहिट, सुनकर नाचने लगते हैं लोग

2009 में हुआ था रणबीर दीपिका का ब्रेकअप 

रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण का ब्रेकअप साल 2009 में हुआ था. दोनों कभी बॉलीवुड के सबसे पॉपुलर कपल्स में गिने जाते थे लेकिन रिश्ते में आई दूरियों के बाद ये अलग हो गए थे. हालांकि ब्रेकअप के बाद भी दोनों ने अपने प्रोफेशनल रिश्ते को बरकरार रखा और अपने अपने करियर पर पूरा फोकस किया. यही वजह रही कि साल 2013 में फिल्म ये जवानी है दीवानी के गाने बलम पिचकारी में ब्रेकअप के बाद जब ये पहली बार साथ नजर आए तो फैंस के लिए ये किसी सरप्राइज से कम नहीं था.

गाने ने फिल्म की पॉपुलैरिटी बढ़ाई

बलम पिचकारी सिर्फ एक होली सॉन्ग नहीं बल्कि फिल्म का हाई एनर्जी मोमेंट बनकर सामने आया. रंगों से भरा ये गाना युवाओं के बीच तेजी से वायरल हुआ और रिलीज के बाद हर कॉलेज फेस्ट से लेकर शादी तक में बजने लगा. दीपिका का ट्रेडिशनल लुक और रणबीर की कूल स्टाइलिंग ने इस गाने को और ज्यादा खास बना दिया. कहा जा सकता है कि फिल्म की कहानी के साथ-साथ इस सुपरहिट गाने ने भी फिल्म को हिट बनाने में बड़ा योगदान निभाया.

ये बी पढे़ं- Holi Song: 50 साल पुराना वो फेमस गाना, जिस फिल्म में धर्मेंद्र न नहीं किया मेकअप, 100 दिनों तक सिनेमाघरों में छाई रही फिल्म

आज भी होली की जान है ये ट्रैक

रिलीज के कई साल बाद भी बलम पिचकारी की पॉपुलैरिटी में कोई कमी नहीं आई है. आज भी जैसे ही होली का त्योहार करीब आता है वैसे ही ये गाना हर तरफ सुनाई देने लगता है. एक्स कपल की वो फ्रेंडली केमिस्ट्री आज भी फैंस को उतनी ही पसंद आती है जितनी पहली बार आई थी. यही कारण है कि ये गाना हर साल होली का ऑफिशियल एंथम बन जाता है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Balam Pichkari Holi Song, Ranbir Kapoor
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com