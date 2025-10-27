करीना कपूर की सबसे पहली फोटो, अस्पताल से पापा रणधीर लेकर आए थे घर, बेबो को निहारती दिखीं बहन करिश्मा 

करीना कपूर 45 साल की हैं. वहीं इंडस्ट्री में उन्हें 25 साल हो गए हैं. इन वर्षों में उन्होंने कई तस्वीरें खिंचवांई या फिर फैंस के साथ शेयर कीं. लेकिन क्या आपने बेबो के नाम से मशहूर करीना की सबसे पहली फोटो देखी है. नहीं तो हम आपके दिखाने जा रहे हैं, जिसमें वह पापा रणधीर कपूर की गोद में नजर आ रही हैं. जबकि पास में बहन करिश्मा कपूर उन्हें निहारती हुई दिख रही हैं. इस फोटो को खुद करिश्मा कपूर ने पैंस के साथ शेयर किया था जब करीना कपूर ने दूसरे बेटे जेह अली खान को जन्म दिया था. इस फोटो को फैंस ने काफी पसंद किया था और यह इंटरनेट पर खूब वायरल हुई थी.

करिश्मा कपूर ने 21 फरवरी 2021 को करीना कपूर की पहली फोटो शेयर करते हुए लिखा, ये मेरी बहन है जब वो न्यूबॉर्न थी और अब वो फिर से मां बन गई है!! और मैं फिर से मौसी बन गई हूं, बहुत एक्साइटेड हूं. इस फोटो पर फैंस ने नजर ना लगने वाला इमोजी शेयर किया था.

जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि 21 सितंबर 1980 को करीना कपूर का जन्म हुआ, जिन्होंने न केवल अपने महान दादा राज कपूर की विरासत को आगे बढ़ाया, बल्कि अपनी खुद की एक अनूठी और प्रभावशाली पहचान भी गढ़ी. बेबो यानी करीना कपूर के माता-पिता, रणधीर कपूर और बबीता, दोनों ही अपने समय के प्रसिद्ध कलाकार रहे हैं.

बता दें, करीना कपूर के फिल्मी सफर की शुरुआत साल 2000 में जेपी दत्ता की युद्ध-आधारित नाटकीय फिल्म 'रिफ्यूजी' से हुई. इस फिल्म में उन्होंने अभिषेक बच्चन के साथ अभिनय की दुनिया में कदम रखा, जहां फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाई. इसके अलावा कभी खुशी कभी गम फिल्म से उन्होंने पॉपुलैरिटी हासिल की. समीक्षकों द्वारा प्रशंसित कलाकार होने के साथ-साथ, करीना कपूर ने एक बॉक्स ऑफिस क्वीन के रूप में भी अपनी पहचान बनाई है. उन्होंने कई ऐसी फिल्मों में काम किया है जिन्होंने टिकट खिड़की पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की है. उनकी सबसे सफल फिल्मों में कबीर खान द्वारा निर्देशित 'बजरंगी भाईजान' (2015) सबसे ऊपर है, जिसने दुनिया भर में 922.17 करोड़ रुपए का कारोबार किया.