करीना कपूर ने अपने 14 साल पुराने गाने 'छम्मक छल्लो' पर किया डांस, फैन्स बोले - बेबो की अदाओं का जवाब नहीं

बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वह वाकई एक डीवा हैं. दुबई में एक इवेंट में शामिल होने पहुंची एक्ट्रेस ने फिल्म 'रा.वन' (2011) के अपने हिट ट्रैक 'छम्मक छल्लो' पर जमकर ठुमके लगाए. इस एनर्जेटिक ट्रैक पर अपनी अदाओं का जलवा बिखेरती एक्ट्रेस का एक वीडियो वायरल हो गया है. दुबई में मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के 65वें स्टोर लॉन्च में शिरकत करने पहुंची एक्ट्रेस ने झिलमिलाती हुई शाइनिंग वाली साड़ी पहनी थी. इस ग्रैंड इवेंट के सभी वीडियो और तस्वीरों के बीच, एक्ट्रेस के डांस की एक क्लिप ने सभी का ध्यान खींचा. करीना ने स्टेज पर थिरकते हुए मशहूर स्टेप्स को रीक्रिएट किया.

'रा.वन' में करीना शाहरुख खान और अर्जुन रामपाल के साथ नजर आईं. इसे अनुभव सिन्हा ने डायरेक्ट किया था. इस बीच, काम के मामले में करीना को आखिरी बार 'सिंघम अगेन' में देखा गया था. इसमें उनके साथ अजय देवगन, अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ, दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह और जैकी श्रॉफ भी थे. पिछले साल वह हंसल मेहता की 'द बकिंघम मर्डर्स' में भी नजर आई थीं.

