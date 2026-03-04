करण कुंद्रा गर्लफ्रेंड तेजस्वी प्रकाश के निकले रोमांटिक वेकेशन पर, प्यार में डूबा दिखा कपल, लिखा- उसके साथ ‘शांति बेहतर लगती है’

कपल करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश ने हाल ही में अपने रोमांटिक वेकेशन की एक झलक दिखाई. करण ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपनी हालिया वेकेशन का एक प्यारा सा वीडियो मोंटाज शेयर किया. करण ने ट्रिप के कई मज़ेदार क्लिप वाला एक वीडियो शेयर किया और कैप्शन में लिखा, “आपके साथ शांति अच्छी लगती है.” वीडियो मोंटाज की शुरुआत में कपल एक खूबसूरत झरने के बैकग्राउंड में नाव पर पोज देते हुए दिखाई देते हैं.

दोनों हैट और सनग्लासेस के साथ शानदार हॉलिडे आउटफिट पहने हुए दिखाई देते हैं. फिर वीडियो में दोनों को वॉटर स्पोर्ट्स का मजा लेते हुए दिखाया गया है, जिसमें रेबनो कलर के पैराशूट के साथ समुद्र के ऊपर पैरासेलिंग करते हुए पानी में एक इन्फ्लेटेबल ट्यूब की सवारी करते हैं. एक और वीडियो क्लिप में तेजस्वी और करण एक साथ स्कूटर चलाते हुए दिखाई देते हैं, जिसके बाद सुंदर पहाड़ी इलाकों में एक एडवेंचरस ATV राइड करते हैं.

एक वीडियो क्लिप में ओवरले टेक्स्ट भी है, जिसमें लिखा है, “POV: हर बार जब वह मुस्कुराती है, तो आपका दिल उसे फिर से चुनता है.” करण और तेजस्वी को टेलीविजन इंडस्ट्री के सबसे प्यारे कपल्स में से एक माना जाता है.हाल ही में, करण ने IANS से ​​बातचीत में कहा था कि जैसे ही वह काम खत्म करते हैं, वह बस तेजस्वी के पास जाना चाहते हैं और उनके साथ रहना चाहते हैं.

उन्होंने IANS को बताया, “जैसे ही मैं पैकअप करता हूं, मैं सोचता हूं, तेजा कहां है, तुम कहां हो, क्या मुझे यहां आना चाहिए,? करण और तेजस्वी, जिन्हें उनके फैंस प्यार से ‘तेजरान' के नाम से जानते हैं, ने साल 2021 में रियलिटी शो “बिग बॉस 15” में अपने पॉपुलर शो के दौरान डेटिंग शुरू की थी.

जबकि घर के अंदर उनके रिश्ते में कई उतार-चढ़ाव आए, शो के बाद यह कपल और मजबूत हुआ और अब चार साल से ज्यादा समय से साथ है. फिलहाल, करण और तेजस्वी “सेलिब्रिटी लाफ्टर शेफ्स” में एक साथ नजर आ रहे हैं.

