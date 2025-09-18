विज्ञापन

क्या अजय देवगन की बेटी को बॉलीवुड में लॉन्च करना चाहते है करण जौहर? मम्मी काजोल बोलीं- फोन आया था...

काजोल ने कहा कि करण जौहर की तरफ से "1-2 फ़ोन आए हैं. लेकिन मुझे लगता है कि फ़िलहाल मेरी बेटी फ़िल्मों में बिल्कुल नहीं आ रही है.

Read Time: 3 mins
Share
क्या अजय देवगन की बेटी को बॉलीवुड में लॉन्च करना चाहते है करण जौहर? मम्मी काजोल बोलीं- फोन आया था...
अजय की बेटी को लॉन्च करना चाहते है करण जौहर
नई दिल्ली:

पिछले कुछ सालों में, फिल्म निर्माता करण जौहर ने इंडस्ट्री में कई कलाकारों को लॉन्च किया है, जिनमें अनन्या पांडे, आलिया भट्ट, जान्हवी कपूर, इब्राहिम अली खान जैसे स्टार किड्स शामिल हैं. हाल ही में शुभांकर मिश्रा के साथ उनके यूट्यूब चैनल पर बातचीत में, काजोल ने खुलासा किया कि करण ने उनकी बेटी न्यासा देवगन को लॉन्च करने में भी रुचि दिखाई थी. काजोल ने कहा कि वह न केवल अपने बच्चों से प्यार करती हैं, बल्कि उन्हें पसंद भी करती हैं, क्योंकि दोनों का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है और वे स्मार्ट और कूल हैं.

जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें कभी अपने बच्चों के भविष्य की योजना बनाने का दबाव महसूस होता है, तो काजोल ने कहा, "नहीं, मैंने कभी ऐसा कोई दबाव नहीं लिया. मैंने इसके बारे में सोचा है, लेकिन मुझे लगता है कि हर इंसान का जीवन और उसके चुनाव उसके अपने होने चाहिए. इसलिए, मुझे लगता है कि एक पेरेंट के रूप में, मैंने उन्हें अपने जीवन में सही फैसले लेना सिखाने के लिए सही पालन-पोषण किया है. अब, मुझे उन्हें उड़ने देना है."

क्या करण जौहर न्यासा देवगन को लॉन्च करना चाहते हैं?

जब उनसे पूछा गया कि क्या करण जौहर ने कभी उन्हें "बच्चे तैयार हैं?" जानने के लिए फ़ोन किया था, तो काजोल ने स्वीकार किया, "1-2 फ़ोन आए हैं. लेकिन मुझे लगता है कि फ़िलहाल मेरी बेटी फ़िल्मों में बिल्कुल नहीं आ रही है. अगर वो जो चाहे वो करना चाहेगी, तो वो हमें बताएगी, और हम उसके साथ पूरी तरह से खड़े हैं, चाहे वो जो भी चुने."

इससे पहले, काजोल और अजय देवगन दोनों ने खुलासा किया था कि न्यासा का फ़िल्म इंडस्ट्री में आने का कोई इरादा नहीं है. न्यासा ने स्विट्ज़रलैंड के ग्लियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ हायर से पढ़ाई की और इसी साल जुलाई में ग्रेजुएशन किया.

इस सीरीज में दिखेंगी काजोल

काजोल अगली बार अपनी सीरीज़ द ट्रायल के सीक्वल में नज़र आएंगी. यह शो, रॉबर्ट और मिशेल किंग की द गुड वाइफ का रूपांतरण है, जिसमें वह वकील नोयोनिका सेनगुप्ता की भूमिका निभा रही हैं. इसमें जिशु सेनगुप्ता, अली खान, शीबा चड्ढा, कुब्रा सैत और गौरव पांडे भी प्रमुख भूमिकाओं में हैं, और यह 19 सितंबर को जियो हॉटस्टार पर रिलीज़ होने वाला है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Ajay Devgan S Daughter, Kajol, Nysa Devgan, Nysa Devgan Ajay Devgn, Nysa Devgan Kajol News
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com