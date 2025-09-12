विज्ञापन

'स्टूडेंट ऑफ द ईयर' के किरदारों पर करण जौहर ने किया नया पोस्ट, सोशल मीडिया पर दो टीम में बंटे लोग

मशहूर फिल्ममेकर करण जौहर अपनी फिल्मों के साथ-साथ सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर भी सुर्खियों में बने रहते हैं. उन्होंने शुक्रवार को भी कुछ ऐसा ही किया.

करण जौहर का लेटेस्ट पोस्ट हुआ वायरल
नई दिल्ली:

मशहूर फिल्ममेकर करण जौहर अपनी फिल्मों के साथ-साथ सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर भी सुर्खियों में बने रहते हैं. उन्होंने शुक्रवार को भी कुछ ऐसा ही किया. फिल्ममेकर ने मशहूर अमेरिकी टीवी सीरीज 'द समर आई टर्न्ड प्रिटी' के किरदारों 'कॉनराड' और 'जेरेमिया' का जिक्र करते हुए अपनी फिल्म 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर' के किरदारों रोहन और अभिमन्यु को सामने लाया. करण ने इंस्टाग्राम स्टोरीज सेक्शन पर 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर' के किरदार रोहन (वरुण) और अभिमन्यु (सिद्धार्थ) की एक तस्वीर पोस्ट की, जिसके कैप्शन में उन्होंने लिखा, "टीम कॉनराड या टीम जेरेमिया? नहीं, ये है टीम रोहन या टीम अभिमन्यु."

फिल्ममेकर जिस टीम कॉनराड या टीम जेरेमिया की बात कर रहे हैं, वह रोमांटिक ड्रामा सीरीज 'द समर आई टर्न्ड प्रिटी' के किरदारों के नाम है. यह सीरीज जेनी हान के उपन्यास पर आधारित है. इसमें बेली कॉन्क्लिन (लोला टंग) दो भाइयों, कॉनराड (क्रिस्टोफर ब्रिनी) और जेरेमिया (गैविन कैसालेनो), के साथ लव ट्राएंगल में उलझी रहती हैं. वहीं, करण की फिल्म में भी तीन छात्र प्यार, दोस्ती और प्रतिद्वंद्विता के बीच ‘स्टूडेंट ऑफ द ईयर' ट्रॉफी के लिए मुकाबला करते हैं.

करण जौहर और पुनित मल्होत्रा द्वारा निर्देशित फिल्म 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर' साल 2012 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक थी. इसमें वरुण और सिद्धार्थ के अलावा आलिया भट्ट, ऋषि कपूर, रोनित रॉय, राम कपूर, फरीदा जलाल, सना सईद और कायोज ईरानी जैसे सितारे शामिल थे. कहानी में रोहन और अभिमन्यु बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, उनकी दोस्ती तब टूटती है, जब वे ट्रॉफी के लिए आपस में भिड़ते हैं और अभिमन्यु को रोहन की गर्लफ्रेंड शनाया से प्यार हो जाता है.

वहीं, करण की अपकमिंग फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' जल्द ही सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. इसे शशांक खेतान ने लिखा और डायरेक्ट किया है. धर्मा प्रोडक्शंस के बैनर तले इसे बनाया गया है. फिल्म में वरुण धवन, जान्हवी कपूर, सान्या मल्होत्रा, रोहित सराफ, मनीष पॉल, और अक्षय ओबेरॉय जैसे स्टार्स शामिल हैं. फिल्म 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

Karan Johar, Student Of The Year, Karan Johar Post, Sidharth Malhotra, Varun Dhawan
